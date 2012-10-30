عملیات اجرایی احداث 2 استخر سرپوشیده در طرقبه شاندیز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله هاشمی نسب مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: عملکرد آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز در اجرایی کردن طرح 3-3-6 در سطح استان مطلوب بوده و امیدواریم ساخت این استخرهای سرپوشیده این شهرستان با حمایت مسئولان به زودی تحقق یابد.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبار برای ساخت 31‌ استخر ‌از ‌مهم‌ترین دست‌آوردهای دور چهارم سفرهای استانی دولت به خراسان رضوی بوده است و تلاش می‌کنیم این استخر‌ها را برای سال تحصیلی 92 راه‌اندازی کنیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ضمن تقدیر از عملکرد خیرین مدرسه ساز گفت: بحث خیرین به صورت یک دیدگاه مثبت در جامعه انتشار یافته و در پروژه احداث استخر شهر طرقبه خیر محترم آقای ذوقی مبلغ یک میلیارد ریال برای ساخت اهداء کرده اند..

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح صبا افزود: خوشبختانه با ساخت این دو استخر با ابعاد 24*42 متر مربع که دارای سونا و امکانات جانبی است با توجه به جمعیت دانش آموزی طرقبه و شاندیز جوابگوی نیاز های آموزشی و تحصیلی خواهد بود.

گفتنی است در این مراسم نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان های چناران و طرقبه شاندیز و ائمه جمعه طرقبه و شاندیز به همراه فرماندار و تعدادی از اعضای شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز حضور داشتند.