تاثیر مهاجرت در افزایش هزینه ها/ سنندج می تواند کلانشهر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم نیا ظهر سه شنبه در همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی اظهار داشت: افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها باعث افزایش هزینه های مختلف به شهرها می شود.

سکونتگاه های غیرمجاز نیاز به ساماندهی دارد

وی اجرای طرح تفصیلی را در ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز شهری لازم دانست و گفت: مهاجرت های موثر در افزایش هزینه های اقتصادی شهرها هزینه ای بر دوش حوزه شهری است و باید کاهش پیدا کند.

معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بیان کرد: اجرای مناسب طرح تفصیلی با حمایت های مردمی بازخورد داده می شود که بررسی کارشناسی این امور در بحث توسعه شهری و رفع معضلات آن لازم و مثمرثمر است.

هاشمی نیا عنوان کرد: حاشیه نشینی پدیده نادرستی است که در نتیجه باور اشتباه روستایی تشکیل شده است و علاوه بر تشکیل سکونتگاه های غیرمجاز و ناامن موجب ایجاد آلودگی اجتماعی در این مکان ها، اشتغال های کاذب و نیاز به ساماندهی اشتغال برای تمامی افراد دارد که سلامت اجتماعی جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

وی عنوان کرد: فضای سبز، مراکز بهداشتی، انتظامی و دیگر مراکز خدماتی ریه تنفسی شهرها هستند که با افزایش جمعیت شهرنشینی این ریه تنفسی از بین رفته و کارایی خود را از دست می دهد.

معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور افزایش سکونتگاه های غیرمجاز را دست اندازی به حقوق شهری دانست و عنوان کرد: قانون جریمه سازی بعد از نقص قانون نادرست و بدون نتیجه است که باید حذف شود که فرهنگ مردم شهر سنندج اضافه بر نظارت های شهرداری و شورای استان زیاد و قابل تقدیر است.

هاشم نیا افزود: شاخص های علمی و فرهنگی در استان خوب و مناسب است که با بکارگیری نیروی جوان علمی در بدنه توسعه می توان مقالاتی متناسب با نیاز و شناخت از معضلات استان ارائه داد و در بخش اجرای نیز آن را تقویت کرد.

سنندج پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به کلانشهر را دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سنندج پتانسیل لازم را برای تبدیل به کلان شهر دارد و می تواند با تغییر برخی سیاست ها شرایط رقابت با شهرهای بزرگ و صنعتی را به دست بیاورد.

معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور سیمای فرهنگی قوم کرد را به عنوان پیکره نظام ضروری دانست و بیان کرد: معماری اسلامی ایرانی در استان کردستان وجود دارد که با مدیریت و به کار بردن مقالات علمی تهیه شده براساس نیاز و معضلات استان می توان شرایط بهتری را در بحث عمرانی به وجود آورد.

بودجه شوراهای اسلامی برای توسعه عمرانی کافی است

هاشم نیا افزود: بودجه و اعتبار شوراهای اسلامی برای توسعه عمرانی در بخش های مختلف کافی و مناسب است که با هماهنگی و مدیریت درست دستگاه های اجرای شهری کارکرد مناسبی به وجود می آید.

وی تعامل شهرداری و شوراها را در استان کردستان مناسب دانست و افزود: تغییرات گسترده ای در استان کردستان از سال 88 و بعد از سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به وجود آمده است.

معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بیان کرد: سمن ها برای افزایش آگاهی مردم و ارتقاء مشارکت های مردمی در بخش اجرای وارد شوند و سلیقه سیاسی برای افزایش بعد علمی در امور عمرانی حذف شود تا نتایج مهم و ارزشمندی را به وجود بیاورد.

هاشم نیا ارائه محتوای لازم برای معضلات را لازم دانست و یادآور شد: گسترده کردن همایش مدیریت شهری و ملی کردن تمامی زوایای آن ضعف در بخش های مختلف را رفع می کند و آفت های به وجود آمده را نیز از با مشارکت استان های درگیر از بین می برد.