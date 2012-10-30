صدور دفترچه های درمانی توسط 58دفتر پیشخوان در خوزستان

احسان اله منفردنیاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی گری دولت و تسهیل در ارائه خدمات به مردم صدور دفترچه های بیمه درمانی به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه پیش از این 42 دفتر پیشخوان در استان خوزستان در زمینه صدور دفترچه های بیمه درمانی فعالیت داشتند، افزود: با صدور 16 مجوز، در حال حاضر 58 دفتر پیشخوان دولت نسبت به صدور دفترچه های درمان در تمام شهرستانهای استان فعالیت دارند.



منفردنیاکی تصریح کرد: شهروندان خوزستانی در سراسر استان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به صدور و تمدید دفترچه های بیمه درمان اقدام کنند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از دو میلیون و 294 هزار نفر زیرپوشش بیمه خدمات درمانی استان خوزستان هستند، گفت: این افراد بیمه شدگان صندوقهای کارکنان دولت، ایرانیان، بیمه شدگان روستایی و بیمه شدگان سایر اقشار هستند.



مدیرکل بیمه سلامت استان خوزستان با بیان اینکه بیمه سلامت خوزستان در 16 شهرستان نمایندگی دارد، تصریح کرد: مجموع موسسات مستقل وغیر مستقل طرف قرارداد با این بیمه در استان دو هزار و929 موسسه است.



وی با اشاره به اجرای طرح بیمه سلامت ایران و تجمیع صندوقهای بیمه درمان، اظهار کرد: در راستای اجرای بیمه سلامت ایرانیان، تمام بیمه های موجود در کشور به بیمه خدمات درمانی ایرانیان تبدیل می شود و همه از مزایای یکسان برخوردار خواهند شد.



منفردنیاکی توسعه کمی و کیفی بیمه پایه سلامت در سراسر کشور جهت پوشش بیمه ای کامل افراد جامعه را از جمله اهداف بیمه سلامت ایرانیان عنوان کرد و گفت: رساندن پوشش بیمه ای به 100 درصد افراد جامعه در این طرح دنبال می شود.



وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح بیمه سلامت ایرانیان خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیر دولتی با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در دستور کار قرار می گیرد.

