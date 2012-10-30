برگزاری جام فینگلیها/ دعوت هشت ورزشکار گلستان به اردوی دو و میدانی

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که ظهر سه شنبه پایان یافت، از سوی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان و با همکاری موسسه ارمغان راه طریقت برگزار شد.

این مسابقان در دو مرحله چهار دست و پا و ایستاده برگزار شد و به نفرات برتر هدایایی داده شد.

دعوت هشت گلستانی به اردوی تیم ملی دومیدانی



از سوی فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران هشت تن از ورزشکاران رشته دوومیدانی استان گلستان اردوهای تیم ملی دعوت شدند.



علی شفاف، رضا مقدم، پژمان قلعه نوعی، امید تاجی، ایوب آرخی، یعقوب آرخی، جمال الدین ثنایی، جلیل توماج برای اعزام به مسابقات غرب آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شدند.