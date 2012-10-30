  1. ورزش
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

سرمربی تیم فوتبال پیکان:

این پرسپولیس خطرناک‎ترین پرسپولیس تاریخ است

این پرسپولیس خطرناک‎ترین پرسپولیس تاریخ است

عبدالله ویسی گفت: پرسپولیس درحال حاضر خطرناک‌ترین پرسپولیس تاریخ است و آنها برای خارج شدن از بحران هم‌قسم شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پیکان در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس در خصوص بازی فردا با سرخپوشان تصریح کرد: این یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما در این فصل است. چراکه پرسپولیس بازیکنان باتجربه و باشخصیتی دارد. به نظرم این پرسپولیس خطرناک‎ترین پرسپولیس تاریخ است چراکه بازیکنان این تیم هم‌قسم شده اند و برای خارج شدن از بحران جلسه گذاشته اند.

وی درباره نقاط  ضعف و قوت پرسپولیس گفت: با توجه به فراز و نشیب‎هایی که پرسپولیس در این فصل داشته نقاط ضعف و قوت آنها مشهود نبوده است.

وی با بیان اینکه ایمان مبعلی تنها غایب بازی با پرسپولیس است، گفت: امیدوارم بازیکنان ما با یک نمایش خوب مقابل پرسپولیس به برتری برسند.

ویسی در بخش دیگری  از صحبت‎های خود بازیکنان جوان تیمش را به صورت غیر مستقیم تهدید کرد و گفت: جوانگرایی همیشه شعار من بوده و هست ولی جوانان پیکان امسال نتواستند انتظاراتم را برآورده کنند.

وی ادامه داد : اگر بازیکنان جوان پیکان تا نیم فصل به خودشان نیایند، دست به تغییر و تحول خواهم زد چراکه حاضر نیستم آبرویم را پای آنها بگذارم. به جای اینکه بازیکنان جوان جور بازیکنان مسن را بکشند بازیکنان باتجربه بهتر از آنها ظاهر شده‌اند.

کد مطلب 1732287

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