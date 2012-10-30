به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پیکان در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس در خصوص بازی فردا با سرخپوشان تصریح کرد: این یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما در این فصل است. چراکه پرسپولیس بازیکنان باتجربه و باشخصیتی دارد. به نظرم این پرسپولیس خطرناک‎ترین پرسپولیس تاریخ است چراکه بازیکنان این تیم هم‌قسم شده اند و برای خارج شدن از بحران جلسه گذاشته اند.

وی درباره نقاط ضعف و قوت پرسپولیس گفت: با توجه به فراز و نشیب‎هایی که پرسپولیس در این فصل داشته نقاط ضعف و قوت آنها مشهود نبوده است.

وی با بیان اینکه ایمان مبعلی تنها غایب بازی با پرسپولیس است، گفت: امیدوارم بازیکنان ما با یک نمایش خوب مقابل پرسپولیس به برتری برسند.

ویسی در بخش دیگری از صحبت‎های خود بازیکنان جوان تیمش را به صورت غیر مستقیم تهدید کرد و گفت: جوانگرایی همیشه شعار من بوده و هست ولی جوانان پیکان امسال نتواستند انتظاراتم را برآورده کنند.

وی ادامه داد : اگر بازیکنان جوان پیکان تا نیم فصل به خودشان نیایند، دست به تغییر و تحول خواهم زد چراکه حاضر نیستم آبرویم را پای آنها بگذارم. به جای اینکه بازیکنان جوان جور بازیکنان مسن را بکشند بازیکنان باتجربه بهتر از آنها ظاهر شده‌اند.