زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کشته شدن تعدادی از دانش‌آموزان در اردوهای راهیان نور و شانتاژ رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه نباید دانش‌آموزان ایرانی سفرهای راهیان نور بروند اظهار داشت:‌ انتظار نداریم دشمنان و رسانه‌های ‌آنها همچون سی ان ان، فاکس نیوز، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا ارزش‌های انقلاب اسلامی را تایید کنند، دشمنی‌ آنها با ما تازگی ندارد و فقط به دنبال بهانه می‌گردند تا انقلاب و ارزش‌های آن را زیر سوال ببرند.

وی با بیان اینکه متاسفانه آمار تصادفات در جاده‌های ایران بالا است، افزود: چرا این رسانه‌ها در حوادثی که قبلا ً‌در جاده‌های ما صورت می‌گرفت واکنش نشان نمی دادند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شانتاژ‌ رسانه‌های غربی علیه ارزش ها و اصول انقلاب محقق نخواهد شد، گفت: مطمئن هستم دانش‌آموزان همچنان از حضور در اردوهای راهیان نور استقبال می کنند، چرا که در این سفرها می توانند با ارزش های دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

وی گفت: اگر دانش آموزان به جای اردوی راهیان نور به اردوی تفریحی می رفتند باز این اتفاق ناگوار صورت می گرفت، چرا که جاده ها نا امن است، از این رو نمی توان ایراد را به اهداف و برنامه های اردوهای راهیان نور گرفت.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه جاده های ایران نا امن است از دولت خواست بودجه‌ای را برای بهبود جاده ها بویژه جاده‌ای که این اتفاق ناگوار در آن صورت گرفت اختصاص دهد.