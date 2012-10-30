زمان اعتماد صنعت آب و فاضلاب به بخش خصوصی فرا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری با اعلام اینکه زمان اعتماد صنعت آب و فاضلاب به بخش خصوصی فرا رسیده است، گفت: تصدی گری و نظارت در هر صنعتی تنها وظیفه دولت است و ضرورت دارد به سمتی برویم که به توانمندیهای شهروندان و بخش خصوصی اعتماد کنیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره توانمندیهای بهره برداری صنعت آب و فاضلاب کشور، تاکید کرد: پس از انقلاب اسلامی کارهای ارزشمندی در صنعت آب و فاضلاب کشور انجام شده است اما وقت آن رسیده که استانداردها و شاخصها را مشخص کرده و کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
شهریاری ضمن اظهار رضایت از برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: این جشنواره فرصت خوبی است تا شهروندان، پژوهشگران و مسئولان ما از نزدیک با توانمندیهای شرکتهای صنعت آب و فاضلاب آشنا شده و در شرایطی که گاهی دسترسی کامل به پتانسیلهای صنعتگران این بخش وجود ندارد، برگزاری چنین جشنواره هایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران این صنعت راه گشا خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود کیفیت آب آشامیدنی کشور را مطلوب توصیف کرد و گفت: آب آشامیدنی از موضوعاتی است که همیشه توسط کمیسیون بهداشت و درمان کشور رصد شده و حتی در صورت بروز شایعات در مورد آلودگی آب واکنش نشان داده و مسئولان آبفای کشور را فرا می خواند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به روند رشد صنعت آب و فاضلاب کشور در سال های اخیر، گفت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از جمله شرکتهایی بوده که به دلیل توسعه نظارتی و ارتقای تاسیسات روند رو به رشدی را به لحاظ کمیت و کیفیت تصفیه آب ارائه داده است و در این راستا از توانمندیهای داخلی کشور نیز بهره برده است.
شهریاری تاکید کرد: در ایران از بهترین روشهای تصفیه بهره برده میشود و معیار کیفیت آب آشامیدنی با استانداردهای روز دنیا سنجیده میشود؛ علیرغم اینکه گزارش سازمان بهداشت جهانی بر آلودگی آب ها تاکید میکند، ما معتقدیم این یک فضاسازی است؛ چرا که شرکت مهندسی آبفای کشور در این زمینه موفق عمل کرده است.
نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 21 تا 24 آبان ماه با حضور بیش از 100شرکت خصوصی و دولتی در تهران برگزار میشود.
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