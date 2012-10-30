  1. حوزه و دانشگاه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه تا 15 آبان ماه تمدید شد

مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه تا 15 آبان ماه تمدید شد

مدیر کل امور دانشجویان داخل از تمدید مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه تا دوشنبه هفته آینده خبر داد.

محمد حسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: آخرین مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه تا پایان وقت اداری دوشنبه 15 آبان ماه در سامانه خدمات آموزشی به نشانی http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx تمدید شد.

وی ادامه داد: تاکنون 5 هزار دانشجو تقاضای خود را برای شرکت در مراسم تقدیر از دانشجوی نمونه ارسال کرده اند.

به گزارش مهر، 50 دانشجوی نمونه از وزارت علوم و 30 دانشجوی نمونه از مجموعه وزارت بهداشت برگزیده خواهند شد و دانشجویان برتر دانشگاه آزاد هم در لیست همان 50 دانشجوی نمونه قرار دارند.

این مراسم با تعیین وقت رئیس جمهور، در ایام 16 آذرماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1732291

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