مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه تا 15 آبان ماه تمدید شد

محمد حسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: آخرین مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه تا پایان وقت اداری دوشنبه 15 آبان ماه در سامانه خدمات آموزشی به نشانی http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx تمدید شد.

وی ادامه داد: تاکنون 5 هزار دانشجو تقاضای خود را برای شرکت در مراسم تقدیر از دانشجوی نمونه ارسال کرده اند.

به گزارش مهر، 50 دانشجوی نمونه از وزارت علوم و 30 دانشجوی نمونه از مجموعه وزارت بهداشت برگزیده خواهند شد و دانشجویان برتر دانشگاه آزاد هم در لیست همان 50 دانشجوی نمونه قرار دارند.

این مراسم با تعیین وقت رئیس جمهور، در ایام 16 آذرماه برگزار خواهد شد.