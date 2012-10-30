دانشجویان ادامه دهنده واقعی راه شهیدان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تهرانی مقدم ظهر سه شنبه در یادواره سردار شهید حسن تهرانی مقدم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اظهارداشت: به برکت خون شهدا امروز امنیت کامل در جامعه ما حکم فرما است و در یک کشور امن زنگی می کنیم.



وی افزود: شهید تهرانی مقدم توجه خاصی به خیرات و کمک به مستمندان داشت و همیشه به این افراد کمک می کرد.



برادر سردار شهید تهرانی مقدم یادآور شد: این شهید در محله جنوب تهران در بخش فرهنگی مسجد فعالیت خود را آغاز کرده و در محضر علما حضور داشته است.



تهرانی مقدم گفت: شهید حسن تهرانی مقدم در روزهای نخست انقلاب با امام عجین شده و نفش مهمی در پیروی انقلاب اسلامی ایفا کرد و در جبهه حق علیه باطل حضور فعال داشته است.



وی بیان داشت: این شهید والامقام توانست هزاران دکتر و پرفسور هسته ای را تربیت کند و بر ای حفظ ارزشها و دستاوردهای این نظام در اختیار انقلاب قرار دهد.



تهرانی مقدم افزود: اهتمام او در برگزاری فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مشهود و یکی از دلایل موفقیت شهید پیروی از ولایت فقیه و ائمه اطهار بوده است.