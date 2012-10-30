شبکه زنجیره ای تعاونی های مصرف در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا ظهر سه شنبه در جمع اتحادیه های تعاونی، تعاون گران و تشکل های غیر دولتی استان قزوین که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اظهارداشت: در این برهه حساس از شرایط کشور که دشمنان قسم خورده نظام با استفاده از ترفندها ونیرنگ های فراوان و به راه انداختن جنگ اقتصادی می خواهند به ما آسیب بزنند باید از همه ظرفیتها برای مقابله استفاده کنیم.

وی افزود: با همراهی و استقامت مردم از این گردنه نیز بخوبی عبور خواهیم کرد و فردایی روشن را در افق چشم مردم طنین انداز می کنیم.

حسینی نیا یادآورشد: در هفته آینده در جلسه با رئیس جمهور و هیئت دولت مشکلات و دغدغه های تعاونی های کشور را مطرح و برای حل آنها اقدام خواهیم کرد تا حمایت لازم از این تشکل مردمی صورت گیرد.

همدلی و درک شرایط کنونی ضروری است

معاون وزیر در امور تعاون تصریح کرد: در جنگ اقتصادی پیش رو آنچه مهم است درک شرایط کنونی است که با همدلی بین دولت و تعاونی ها و عزم ملی می توانیم این شرایط را با موفقیت سپری کنیم.

حسینی نیا یادآورشد: با تشکیل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت مناسبی برای برخورداری از ظرفیت های موجود کشور و تعاونیها فراهم شده که امیدواریم با رفع موانع از توان اتحادیه های تعاونی برای اداره کشور بیشتر استفاده کنیم.

راه اندازی شبکه زنجیره ای تعاونی مصرف

وی در خصوص نقش تعاونی های مصرف در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس تعاونی های مصرف نقش بسیار تاثیرگذاری در توزیع عادلانه کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط حساس داشتند و امروز نیز این قابلیت می ئتواند مورد استفاده قرار گیرد.

حسینی نیا گفت: در حال حار شش هزار تعاونی مصرف شهری، 10 هزار فروشگاه تعاونی روستایی و ظرفیت راه اندازی چهار هزار فروشگاه تعاونی در کشور وجود دارد که اگر در یک شبکه متمرکز شود ظرفیت بسیار خوبی در توزیع کالا خواهد داشت.

وی افزود: با اتصال تعاونی های مصرف سراسر کشور به شبکه بزرگ زنجیره ای و استفاده از کارت شتاب ویژه می توانیم زمینه برخورداری مجموعه بزرگی از مردم شهرها و روستاها را از خرید آسان کالاهای عمومی با قیمت مناسب را فراهم کنیم که با این کار سود منسابی نیز برای تعاونی ها محقق خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: با وضعیتی که در بازار کشور رخ داده با راه اندازی این شبکه می توان کنترل بازار را به وسیله تعاونیها در دست گرفت و از نوسانات بی رویه جلوگیری کرد.

این مسئول اظهارداشت: زیرساختهای فنی و اجرایی کار در حال انجام شدن است تا این شبکه بزودی فعالیت خود را در کشور آغاز کند.

180 هزار تعاونی فعال در کشور

وی تعداد تعاونی های فعال کشور را 180 هزار واحد اعلام کرد و گفت: تعاونی ها نماد اقتصادی کشورند که در تحقق واگذاری امور به مردم نقش تعیین کننده ای دارند.

حسینی نیا یادآورشد: باید دولت فقط سیاست گذار و تصمیم گیر باشد و با نظارت عالیه بر امور تعاونیها بقیه امور را به خود اعضاء تعاونی بسپارد تا کارها بهتر پیش برود.

این مسئول از تعاونی های مسکن مهر به عنوان نمونه ای موفق در واگذاری امور به مردم یاد کرد و گفت: شبکه های زنجیره ای تعاونی در آینده می تواند در سایر بخشهای تعاون هم پیاده و راه اندازی شود.