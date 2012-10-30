"سندی" جان 13 نفر را گرفت/ 6 میلیون آمریکایی در تاریکی به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بعد از رسیدن توفان سندی به سواحل نیوجرسی دست کم 13 نفر کشته شده و برق شش میلیون آمریکایی نیز بر اثر آن قطع شد.

توفان سندی پیش از آنکه به آمریکا برسد جان دست کم ۶۷ نفر را گرفت که ۵۱ نفر آنها از هائیتی بودند.

بر همین اساس سطح آب در نیویورک 13 فوت افزایش یافته که این میزان افزایش در این شهر بی سابقه است. از سوی دیگر بیشترین میزان قطع برق در منهتن گزارش شده است.

به دلیل وجود ابرهای سیاه در آسمان سواحل شرقی آمریکا و قطع برق در این نواحی، اغلب شهرها در تاریکی به سر می برند.

بر همین اساس فقط در شهر منهتن برق 250 هزار مصرف کننده قطع و آب نیز وارد منازل مردم شده است.

به نوشته ایندیپندنت، 13 نفری که درآمریکا کشته شده اند از اهالی نیوجرسی، نیویورک، ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا و کانکتی کات بوده اند.

به گفته پلیس، برخی از کشته شدگان به دلیل سقوط درخت بر روی آنها جان خود را از دست داده اند. همچنین وزش بادهای تند سبب سقوط افرادی شده که بر روی پلها و محل های بلند حضور داشتند.

این در حالی است که برق اضطراری بیمارستان نیویورک نیز قطع شده و همین امر سبب آن شده که 200 بیمار این مرکز مجبور به ترک آن شوند.