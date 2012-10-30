برپایی مسابقه پیامکی با موضوع ولایت در پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در این خصوص گفت: در این مسابقه که با موضوع ولایت برگزار می شود، تمام علاقه مندان می توانند با ارسال جملات زیبای خود به سامانه پیامکی این اداره به شماره 10004833845087 و شماره 09303524763 در قرعه کشی شرکت کرده و از جوایز نفیس این مسابقه بهره مند شوند.

داریوش خزایی افزود: قرعه کشی این مسابقه در روز جشن بزرگ عید غدیر پنج شنبه 11 آبان ماه در سالن جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا برگزار می شود.

گفتنی است، این جشن از ساعت 18 تا 20 در سالن جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا برپا می شود و شرکت برای عموم آزاد است.

عملکرد واحد ساختمانی شهرداری و واحد خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک

شهردار قرچک ازعملکرد واحد ساختمانی شهرداری و واحد خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک خبر داد.

عبدالعلی قاسمپور با اعلام این خبر افزود: صدور 39 فقره پایانکار، صدور 24 فقرهگواهی عدم خلاف، صدور 13 فقرهجواز تخریب و نوسازی و یک فقرهتمدید جواز ساخت عملکرد واحد خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک است.

وی تصریح کرد: حدود 40 خاورجمع آوری نخاله توسط ماشین گشت خدمات شهری، رنگ آمیزی سطلهای مکانیزه سطح شهر،جمع آوری نخاله توسط مینی لودر 20 خاور، لایروبی کانالهای خروجی شهر، جمع آوری نخاله توسط لودر و کامیون 20 کامیون و تسطیح نخاله های انتهای خیابان شهید رجایی توسط لودر و کامیون از اقدامات واحد خدمات شهری منطقه 2 شهرداری قرچک است.

جشن بزرگ غدیر خم در پیشوا برگزار می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا از برگزاری جشن بزرگ غدیر در سالن هلال احمر شهرستان پیشوا در 11 آبان ماه سال جاری خبر داد.

امیرحسین طاهری واقعه غدیرخم را از تاریخی ‌ترین وقایع اسلام برشمرد و اظهار داشت: از آنجا که جایگاه رفیع امیرالمومنین(ع) و ارادت خاص ایرانیان به آن حضرت در جمهوری اسلامی ایران سبب شده کشور ما مرکز افتخار جهانی به حضرت علی(ع) باشد.

وی افزود: ستاد بزرگداشت غدیر شهرستان پیشوا نیز مانند سایر نقاط میهن اسلامی برنامه های خاصی را برای گرامیداشت این روز بزرگ در دستور کار خود قرار داده است.

طاهری بیان کرد: طی برنامه ریزیهای به عمل آمده بین فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا ستادی به نام ستاد بزرگداشت غدیر تشکیل شده که با همکاری این ادارات برنامه های متنوع و شادی برای عموم مردم این شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: امید است این جشن که با حضور هنرمندان صدا و سیما، ‌سخنرانان ملی و مذهبی و دیگر گروه های هنری برگزار می شود، مورد استقبال عزیزان قرار گیرد و بتوانیم لحظاتی شاد را برای حاضرین فراهم آوریم.