حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن چهاردهم ذی الحجه افزود: در این شب که مصادف با شب میلاد امام هادی (ع) است رادیو معارف ویژه برنامه زنده ای با عنوان هلال هدایت را پخش می کند.



وی با اشاره به محورهای موضوعی برنامه اظهار کرد: نقش امام در مقابله با گروه‌ های منحرف عقیدتی همچون معتزله، اشاعره، جبریه، واقفیه، صوفیه و ...، نامه امام هادی (ع) به اهل اهواز در نقد جبر و تفویض و بیان دیدگاه اهل بیت (س) یعنی رساله کلامی امام (ع) و شرایط فرهنگی اجتماعی عصر امام هادی (ع) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



مدیر رادیو معارف ابراز داشت: حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی کارشناسی این برنامه را بر عهده دارد.



لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه و تولید این برنامه بیان داشت: ویژه برنامه زنده هلال هدایت کاری از گروه فقه و سیره است که ابوالفضل سلیمانی تهیه کنندگی، سردبیری و نویسندگی، حمید اشتری دستیاری تهیه و مجید گلشیری اجرای آنرا بر عهده دارند.



وی زمان پخش این برنامه را روز سه شنبه نهم آبانماه اعلام و اضافه کرد: برنامه هلال هدایت در ساعت 19 و 45 دقیقه روی آنتن می رود.



مدیر رادیو معارف در بخش دیگری از سخنان خود از پخش نمایش رادیویی با عنوان گوهر حقیقی به همین مناسبت خبر داد و اضافه کرد: در این برنامه کرامات امام هادی (ع) در قالب نمایش از برنامه باغ تماشا پخش می شود.



لطفی نیاسر در خصوص فضای برنامه اظهار داشت: این نمایش داستان گوهری را بیان می کند که توسط حاکم به فرد جواهرسازی برای تراش سپرده می‌شود اما طی اتفاقی گوهر دو نیم می‌شود و ... .



وی در رابطه با عوامل تهیه و تولید این برنامه نیز عنوان داشت: روح الله مثنوی تهیه کنندگی، سردبیری و نویسندگی، محسن صباغ زاده کارگردانی و محمد هدایتی، مهدی رکنی، مریم صدرپور، ملیحه توکلی و زهرا محمد باقری بازیگری این نمایش رادیویی را بر عهده دارند.



مدیر رادیو معارف ادامه داد: این برنامه به همت واحد نمایش رادیو معارف امروز سه شنبه نهم آبان در ساعت 18 و 30 دقیقه روی آنتن رادیو معارف می رود.

