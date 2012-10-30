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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

سردار مطیعی:

دشمن از دستیابی ایران به قدرت فناوری هسته ای واهمه دارد

دشمن از دستیابی ایران به قدرت فناوری هسته ای واهمه دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دشمن از دستیابی ایران به قدرت فناوری هسته ای واهمه دارد و از رسیدن به مقصود خود در این زمینه کوتاه نمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مطیعی ظهر سه شنبه در همایش پدافند غیرعامل که در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: زورگویی استکبار و منطق جمهوری اسلامی در مقابل یکدیگر باعث شده که دو نظام بر سر موضوع انرژی هسته ای تاکنون به توافق نرسند.

وی گفت: دشمن قصد دارد در زمینه پیشرفت‌ های فناوری هسته‌ ای مانع جمهوری اسلامی ایران شود و در این مسئله بین آمریکا و اسرائیل یک افتراق جدی وجود دارد که در این زمینه عده‌ ای معتقد به حمله نظامی بوده و برخی دیگر از طریق جنگ نرم خواهان به زانو در آوردن ایران هستند.

وی افزود: تحریم های اقتصادی استکبار، عدم ورود ارز به کشور و تورم مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است که بزودی برطرف خواهد شد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: با تدابیر اتخاذ شده قدرت دفاعی اقتصادی ایران در مقابل فشارهای بین المللی در حال افزایش است که این مهم باعث خنثی شدن تمامی توطئه های دشمنان خواهد شد.

وی گفت: منشا پدافند غیرعامل تهدید است که همواره باید رصد شود.

وی افزود: ملاحظات دفاعی توسط پدافند غیرعامل کشور بر چهار اصل بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تسهیل مدیریت بحران و حفظ تعادل و پایداری تولید ملی در مقابل اقدامات دشمن استوار است.

مطیعی اظهار داشت: دشمن در تلاش است سیستم کشور را از حالت تعادل خارج کرده و بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند.

وی به حمایت ایران از سوریه اشاره کرد و گفت: سوریه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است و این کشور قصد دارد سوریه را به عنوان جبهه ‌ای مقدس در مبارزه با رفتارهای غاصبانه اسرائیل حفظ کند.

کد مطلب 1732299

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