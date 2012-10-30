خبرنگاران به جای تحلیل عزل و نصب ها به تحلیل هنر بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حمیدرضا شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعد از ظهر امروز سه شنبه 9 آبان در محل غرفه سرای روزنامه نگاران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.

شاه آبادی در ابتدای این نشست گفت: تلاش شما دوستان مطبوعاتی بر کسی پوشیده نیست. ارتباط ما مسئولان هم از طریق شما انجام می شود و تردیدی وجود ندارد که این حوزه وامدار تلاش و زحمات شماست، اما من یک نقد جدی به رسانه ها دارم و آن نقد هم این است که اولویت های کشورمان در رسانه ها، وارونه می شوند. ما در کشوری زندگی می کنیم که فصل و مرز جداکننده آن با دیگر کشورها، نگاه دینی و هنری و منویاتی است که در کشورمان وجود دارد. ما در کشوری زندگی می کنیم که انقلابش، انقلاب فرهنگی است. بنابراین اولین موضوع اش هم باید فرهنگ باشد.

وی افزود: در این که بخشی از اخبار این کشور فرهنگی هستند، هم شکی نیست، اما در این مورد که رسانه ها آینه تمام نمای فرهنگ هستند یا نه، مناقشه هست. رسانه های ما در درجه اول سیاسی هستند؛ در درجه دوم اقتصادی و بعد فرهنگی می شوند. در ذیل فرهنگ هم اول از همه سینما قرار دارد و بعد از آن پای دیگر رشته های هنری به میان می‌آید. اگر ما ام‌القرای کشورهای اسلامی هستیم، باید فرهنگ، موضوعی که اولویت اول کشورمان است، در صدر توجه باشد. یعنی باید اولین وجهه رسانه های ما فرهنگی باشد بعد سیاسی و اقتصادی.

معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه گفت: بنابراین این نقد به فضای رسانه های ما وارد است. کسانی هم که می توانند این معادله را به هم بزنند، همان کسانی هستند که صفحات هنر روزنامه ها و رسانه ها را منتشر می کنند. پوشش رویدادهای هنری، تحلیل وقایع هنری به دور از گرایشات سیاسی و فارغ از برخی فعالیت های ژورنالیستی است که می تواند تاثیرگذار باشد. متاسفانه در پوشش خبری برخی برنامه هنری در کشورمان هم می توان در پای سیاست را دید، اما شما خبرنگاران و اصحاب رسانه می توانید ورق را برگردانید.

شاه آبادی در بخشی از سخنانش گفت: آن چه اهمیت دارد، این است که مکان و زمانی برای انتخاب و معرفی نشریاتی که حقیقتا در خدمت فرهنگ و هنر هستند، قرار بگیرد. نمایشگاه مطبوعات برای تشخیص سره از ناسره است که برگزار می شود. این نمایشگاه برای تشخیص رسانه زرد و غیرزرد برگزار می شود. قدمی که از جانب شما رسانه ها باید برداشته شود، این است که من خبرنگار یا مسئول صفحه بدانم که جایگاهم چیست و مخاطبم حتی اگر مخاطب کمی به سراغم بیاید. اول باید مسئولین سیاسی حرف نزنند یا اول من باید اتفاقات و رویدادهای هنری را طوری منعکس کنم که جذاب باشد؟ من معتقدم هر دو مورد باید رعایت شود. سیاستمدار که کار خود را می کند و سخنانش را می گوید اما من رسانه ای و مطبوعاتی چه طور می توانم در زمینه هنر، ایجاد جذابیت کنم؟

وی ادامه داد: نگاه مخاطبین مانند یک قیف باز مقابل شما خبرنگاران است تا مواد و مطالب خود را درون آن بریزید. به جای تحلیل فلان عزل و نصب که می تواند دو صفحه روزنامه را پر کند، به تحلیل هنر نقاشی بپردازیم و طوری یک تابلو را نقد کنیم که همه جذب هنر نقاشی شوند. گام اولی هم که ما مسئولین باید برداریم، این است که نشریاتی را که در این عرصه به درستی کار می کنند، بشناسیم. البته موضوع تفاهم با معاونت مطبوعاتی در این زمینه در حال شکل گیری است. ما باید نشریاتی را که واقعا کار هنری می کنند، بشناسیم و با آنها در تعامل باشیم نه نشریاتی که فقط از من مدیر یا رئیس تعریف می کنند.

شاه آبادی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره کناره گیری اکبر قاضی نظام از پروژه تئاتر در خانه گفت:‌ طرح تئاتر در خانه براساس یک ایده صحیح شکل گرفته است و در حال حاضر هم بیش از 30 اثر حرفه ای در این زمینه ضبط حرفه ای شده است. اولین محصول این پروژه با استقبال 40 هزار نفری روبرو شد. وقتی اولین محصول منتشر شد، تصمیم گرفته شد تا محصولات دیگر مانند آن، حالت کودکانه نداشته باشند. محصول دوم این طرح هم تا چند هفته دیگر به بازار خواهد آمد. در حال حاضر فقط مسئول طرح از آن رفته است ولی کار ادامه پیدا خواهد کرد.