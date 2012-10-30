پدافند غیر عامل آسیب پذیری جامعه در زمان بحران را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بهائی صبح سه شنبه در رزمایش پدافند غیرعامل که در هنرستان پسرانه تختی کرمان برگزار شد، بر لزوم گسترش پدافند غیرعامل در مدارس تاکید کرد و ادامه داد: احاد جامعه و به ویژه جوانان باید با پدافند غیرعامل و اثرات آن آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل باید به صورت یک فرهنگ دربیاید، افزود: این هفته فرصتی مناسب برای فرهنگ سازی در این خصوص است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان داشت: پدافند غیر عامل نقشه های دشمنان را نابود کرده و آزادی عمل آنها را از بین می برد.

شیخ بهائی با اشاره به اینکه توطئه های دشمنان همواره وجود دارند، گفت: پدافند غیر عامل باید در تمامی ایام مورد توجه قرار گیرد و در همه شرایطی باید آمادگی مقابله با دشمنان و شرایط بحرانی را داشته باشیم.

این مسئول با بیان اینکه بحران ها یا ساخته دست بشر هستند و یا در اثر بلایای طبیعی به وجود می آیند، افزود: پدافند غیرعامل آسیب پذیری جامعه در زمان بحران را کاهش می دهد.

شیخ بهائی پدافند غیر عامل را دفاع فرهنگی در برابر حملات فرهنگی دشمنان دانست و افزود: این امر در ابعاد اقتصادی، و سیاسی نیز کاربرد دارد.

مدیر کل اموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به شخصیت حسین فهمیده افزود: این شهید بزرگوار باید الگوی تمامی دانش آموزان باشد.