به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمان پناه قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بازسازی واقعه غدیر در قم بیان کرد: در این نمایش 500 نفر از هنرمندان به نمایش می پردازند که برخی از آنها از سپاه و برخی از گروه تئاتر و صدا و سیمای قم هستند.



وی گفت: یک ماه پیش مشخص شد که نمایشی به صورت زنده از خطبه پیامبر(ص) اجرا شود که طی چند جلسه تخصصی با سایر هنرمندان در انجمن سینمای جوان و حوزه هنری و غیره رسیدگی لازم انجام شد و طرح ارائه شد.



کارگران بازسازی واقعه غدیر بیان کرد: روز شنبه در روز عید غدیر عموم مردم و دوستاران هنر، نمایش عید غدیر را مشاهده خواهند کرد که کاروان هایی بعد از حج نمادین از کشورهای مختلف وارد غدیر می شوند و به دستور پیامبر(ص) تجمع یافته و پیامبر به ایراد خطبه می پردازند.



وی ادامه داد: امسال بخش دیگری نیز برای این نمایش در نظر گرفته شده است و آن بحث تحویل ولایت است که پیامبر ولایت را به امیر المومنین(ع) تحویل می دهند و بعد خطبه خوانی آغاز می شود.



کسب رتبه اول در بازسازی واقعه غدیر در سال گذشته



سلیمان پناه بیان کرد: سال گذشته بازسازی واقعه غدیر در 74 شهر انجام شد اما امسال در نزدیک به 100 شهر این نمایش انجام می شود و سال گذشته قم در نمایش مقام اول را در بین دیگر شهرهای ایران کسب کرد.



وی گفت: از مدارس علمیه نیز دعوت شده است تا در صورت امکان از نیروهای روحانی کشورهای دیگر نیز در نمایش استفاده شود.