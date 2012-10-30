به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمان پناه قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بازسازی واقعه غدیر در قم بیان کرد: در این نمایش 500 نفر از هنرمندان به نمایش می پردازند که برخی از آنها از سپاه و برخی از گروه تئاتر و صدا و سیمای قم هستند.
وی گفت: یک ماه پیش مشخص شد که نمایشی به صورت زنده از خطبه پیامبر(ص) اجرا شود که طی چند جلسه تخصصی با سایر هنرمندان در انجمن سینمای جوان و حوزه هنری و غیره رسیدگی لازم انجام شد و طرح ارائه شد.
کارگران بازسازی واقعه غدیر بیان کرد: روز شنبه در روز عید غدیر عموم مردم و دوستاران هنر، نمایش عید غدیر را مشاهده خواهند کرد که کاروان هایی بعد از حج نمادین از کشورهای مختلف وارد غدیر می شوند و به دستور پیامبر(ص) تجمع یافته و پیامبر به ایراد خطبه می پردازند.
وی ادامه داد: امسال بخش دیگری نیز برای این نمایش در نظر گرفته شده است و آن بحث تحویل ولایت است که پیامبر ولایت را به امیر المومنین(ع) تحویل می دهند و بعد خطبه خوانی آغاز می شود.
کسب رتبه اول در بازسازی واقعه غدیر در سال گذشته
سلیمان پناه بیان کرد: سال گذشته بازسازی واقعه غدیر در 74 شهر انجام شد اما امسال در نزدیک به 100 شهر این نمایش انجام می شود و سال گذشته قم در نمایش مقام اول را در بین دیگر شهرهای ایران کسب کرد.
وی گفت: از مدارس علمیه نیز دعوت شده است تا در صورت امکان از نیروهای روحانی کشورهای دیگر نیز در نمایش استفاده شود.
قم - خبرگزاری مهر: کارگران بازسازی واقعه غدیر از بازسازی این واقعه توسط 500 هنرمند همزمان با عید سعید غدیر خم در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمان پناه قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بازسازی واقعه غدیر در قم بیان کرد: در این نمایش 500 نفر از هنرمندان به نمایش می پردازند که برخی از آنها از سپاه و برخی از گروه تئاتر و صدا و سیمای قم هستند.
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