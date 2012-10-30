نخستین کتاب گردشگری اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب گردشگری اسلامی با نگاه به حمایت از گردشگری ایران اسلامی و برای بسط فرهنگ دینی و ایرانی در سطح بین الملل منتشر شده است .

در مقدمه این کتاب که توسط مشاور عالی مقام معظم رهبری نوشته شده آمده است: "امروزه دین و فرهنگ به صورت عامل موثری در آمده‌اند که می‌توانند تنش‌ها و تعارض‌های بین المللی را کاهش دهند .

این امر بارها به اثبات رسیده است که هرگاه فرهنگ و ارزش ملتی نادیده انگاشته شود نتایج غم انگیزی به بار خواهد آمد .

گردشگری و به خصوص گردشگری اسلامی موجب می شود که افراد مناطق مختلف جهان و به ویژه کشورهای اسلامی همدیگر را ملاقات نمایند، با یکدیگر تماس برقرار کرده و بتوانند به کشف دنیاهای جدیدی بپردازند و این همه از ویژگی های منحصر به فرد گردشگری است که سبب همگرایی بیشتر بین ملت ها می‌شود .

به این ترتیب سایر جوامع و فرهنگ ها دارای هویت شده و به عنوان گروه های انتزاعی و تجریدی در صحنه حیات باقی نمی مانند ."

از جمله موضوعاتی که در این کتاب آمده: گردشگری اسلامی برخواسته از سبک زندگی اسلامی است.

همچنین در این کتاب تاثیر گردشگری در همگرایی اسلامی را ارزیابی و آورده است: گردشگری در قرن بیست و یکم در چهارچوب نوآوری‌های فناورانه و کارکردهای جدید مدیریتی از یک سو و سیطره همه جانبه سرمایه داری همراه با شکل گیری اقتصاد جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی، تحولات بسیاری را در فضای جغرافیایی سبب می‌شود .