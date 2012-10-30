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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

نخستین کتاب گردشگری اسلامی منتشر شد

نخستین کتاب گردشگری اسلامی منتشر شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نخستین کتاب گردشگری اسلامی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در اصفهان با مقدمه ای از دکتر ولایتی و به قلم مهدی جمالی نژاد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب گردشگری اسلامی با نگاه به حمایت از گردشگری ایران اسلامی و برای بسط فرهنگ دینی و ایرانی در سطح بین الملل منتشر شده است.

در مقدمه این کتاب که توسط مشاور عالی مقام معظم رهبری نوشته شده آمده است: "امروزه دین و فرهنگ به صورت عامل موثری در آمده‌اند که می‌توانند تنش‌ها و تعارض‌های بین المللی را کاهش دهند.

این امر بارها به اثبات رسیده است که هرگاه فرهنگ و ارزش ملتی نادیده انگاشته شود نتایج غم انگیزی به بار خواهد آمد.
گردشگری و به خصوص گردشگری اسلامی موجب می شود که افراد مناطق مختلف جهان و به ویژه کشورهای اسلامی همدیگر را ملاقات نمایند، با یکدیگر تماس برقرار کرده و بتوانند به کشف دنیاهای جدیدی بپردازند و این همه از ویژگی های منحصر به فرد گردشگری است که سبب همگرایی بیشتر بین ملت ها می‌شود.

به این ترتیب سایر جوامع و فرهنگ ها دارای هویت شده و به عنوان گروه های انتزاعی و تجریدی در صحنه حیات باقی نمی مانند."

از جمله موضوعاتی که در این کتاب آمده: گردشگری اسلامی برخواسته از سبک زندگی اسلامی است.

همچنین در این کتاب تاثیر گردشگری در همگرایی اسلامی را ارزیابی و آورده است: گردشگری در قرن بیست و یکم در چهارچوب نوآوری‌های فناورانه و کارکردهای جدید مدیریتی از یک سو و سیطره همه جانبه سرمایه داری همراه با شکل گیری اقتصاد جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی، تحولات بسیاری را در فضای جغرافیایی سبب می‌شود.

همگرایی و وحدت هرچه بیشتر کشورهای اسلامی از اهداف انتشار کتاب گردشگری اسلامی است که در پنج فصل و در موضوعاتی نظیر مفاهیم و کلیات گردشگری اسلامی، گردشگری فرهنگی، گردشگری و مذهب، گردشگری اسلامی و صنعت گردشگری در کشورهای اسلامی منتشر شده است.

کد مطلب 1732311

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