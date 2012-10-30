مشکلات مالی مشکل مشترک اداره‌ ورزش و جوانان و هیئت هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان درادامه بازدید از هیئتهای ورزشی استان درهیئتهای ووشو، کاراته ، بسکتبال وتنیس روی میز استان اصفهان حضور پیداکرد .

محمد رضا محمدجواهری مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان درادامه بازدید از هیئتهای ورزشی استان درهیئتهای ووشو، کاراته ، بسکتبال وتنیس روی میز استان اصفهان حضور پیداکرد .

محمدجواهری به همراه غلام ابراهیمی معاون توسعه امورورزش اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان باهدف بررسی آخرین وضعیت هیئتهای ورزشی بمنظور برنامه ریزی درراستای توسعه ورزش بازدید ازهیاتها را دردستورکاردارند .

طی این بازدید مسئولان هیئتهای مذکور، گزارشی از وضعیت موجود رشته های متبوع را ارائه وپیرامون نقاط قوت وضعف وچالشهای پیش رو نکاتی را مطرح ساختند ومشکلاتی راکه درپیشبرد امورخلل ایجاد کرده بامدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان درمیان گذاشتند .

محمد جواهری دردیدار با مسئولان هیئت کاراته مشکل مالی را بین اداره کل وهیاتهای ورزشی مشترک دانست وبابیان اینکه این اداره کل نتوانسته براساس مشکلات عدیده مالی درسال جاری هیاتها راباحمایت مالی همراه سازد، اظهارداشت : تمام تلاش وتدبیر مااین است که بابهره گیری از مفاد قانونی وبندها ومصوبه ها بخشی از اعتباراتی که هیئتها هزینه می کنند راجبران کرداز طرفی قصدداریم از پتانسیل خیرین ورزشیار نیز به منظور حل مشکلات مالی بهره برد .

محمدجواهری از تمامی دست اندرکاران هیئتهای ورزشی استان اصفهان بدلیل تلاش متعهدانه درروزهایی که مشکلات مالی ، فعالیتها راتا حدی تحت شعاع قرارداده به نیکی یادکرد .

وی دربخشی دیگری از اظهاراتش تاکیدکرد : نباید از نظردورداشت که همه مسائل ومشکلات مادی نیست وباید با تعامل وتفکر بیشتر بر برخی مشکلات فائق آمد تا روند توسعه ورزش حداقل متوقف نشود .

محمدجواهری بااشاره به شورای عالی ورزش استان اصفهان اظهار داشت : طرح این شورا تدوین وبه زودی به استاندار فرهیخته استان ارائه خواهدشد چراکه اعتقادداریم بااین شورا می توان از ظرفیتهای ورزشی کل دستگاههای اجرایی استان درراستای پیشرفت این مقوله وهمچنین سرویس دهی به جوانان بهره برد .