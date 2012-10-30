سرپرست دانشگاه آزاد واحد رشت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان امروز در مراسم تودیع سرپرست دانشگاه آزاد واحد رشت با اشاره به اینکه خدمت خوب و خالصانه موجب ماندگاری نام یک مدیر و مسئول در عرصه خدمتگزاریست، افزود: داشتن مسئولیت در نظام اسلامی، امانتی الهی است که باید به نحو احسن و شایسته به سر منزل مقصود برسد.

حجت الاسلام علی کریمیان اظهارداشت: هر مسئولی که در جمهوری اسلامی توفیق خدمتگزاری پیدا می کند باید این فرصت و امکان را قدر دانسته و با هدف والای کسب رضایت الهی، کارنامه موفقی را از خود به یادگار بگذارد.

وی ادامه داد: حضرت علی (ع) می فرماید: "مسئولیت طعمه نیست که به دست آورده باشید بلکه مسئولیت امانتی است که برگردن تو سنگینی می کند ".

رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی (استان گیلان) نیز در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام "سیدعلی میر ابراهیمی" رئیس اسبق دانشگاه آزاد واحد رشت بر ضرورت خدمت بی منت و خالصانه در جامعه تاکید کرد.

محمد حسین سرورالدین "مقبولیت" را یکی از شرایط مدیریت دانست و افزود: هدف از تغییر مدیر انتخاب اصلح و اصلح تر است.

وی در ادامه مسئولیت را امانتی الهی ذکر کرد و یادآور شد: در راستای خدمت به بندگان خدا باید قدر مسئولیت ها را دانست.