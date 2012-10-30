مرد زن نما سارق طلا و جواهر بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد گلستانیان رئیس کلانتری 164 قائم در رابطه با دستگیری مرد زن نما گفت: روز گذشته یکی از ماموران گشتهای انتظامی این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده استحفاظی خود متوجه رفتارهای یک زن مشکوک در یکی از مراکز خرید این محدوده شده و برای تحقیقات در این زمینه وی را زیر نظر گرفته و تعقیب می کند.

وی افزود: فرد مشکوک به محض اینکه متوجه شد از سوی ماموران تحت نظر است سعی کرد با استفاده از شلوغی مرکز خرید مذکور از درهای فرعی آن متواری شود که با سرعت عمل ماموران و تیزهوشی آنها موفق نشده و با هماهنگی های انجام شده بازداشت شد اما در هنگام بازداشت ماموران دریافتند که این فرد زن نیست بلکه مردی است که با پوشش زنانه در محلهای پر جمعیت و مراکز خرید اقدام به سرقت می کند.

سرهنگ گلستانیان ادامه داد: متهم به همراه گشت انتظامی به کلانتری منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفت که طی آن به جرم خود مبنی بر سرقت از زنان در محلهای پر تردد و مراکز خرید، اعتراف و عنوان داشت که با پوشیدن لباسهای زنانه و استفاده از چادر در میان زنانی که اقدام به خرید می کردند رفته و از آنها سرقت می کرده است.

وی تصریح کرد: با اعتراف متهم، وسایل همراه وی مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن 410 هزار تومان وجه نقد، چند عدد کارت عابر بانک، مقداری طلا و جواهرآلات، تعدادی مدارک شناسایی و دسته چک کشف شد که به همراه متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.