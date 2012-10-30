مهرداد حمیدی سرپرست فدراسیون دانشجویی با حضور در غرفه مهر در خصوص برنامه هایش در این فدراسیون ضمن بیان مطلب فوق گفت: تحکیم بنیادهای اداری و مالی فدراسیون بحث بازتعریف نظام کلان و یکپارچه مسابقات ورزش دانشجویی از مهم‎ترین برنامه‌های ما در فدراسیون است.

وی اضافه کرد: فدراسیون باید انرژی ویژه ای برای مسابقات داخلی بگذارد و همانند همه فدراسیون‌ها در بعد برون مرزی هم فعال باشد البته فعالیت های برون مرزی باید به فعالیت های درون مرزی متصل باشد. همچنین با فرمولی فعالیت‌های درون دانشکده ای، درون دانشگاهی، بین دانشگاهی، استانی، ملی و یونورسیاد برون مرزی را تعریف کنیم تا بتوانیم در همه مسابقات به اهدافمان برسیم.

سرپرست فدراسیون دانشگاهی با اشاره به اینکه گاهی اوقات باید حصار ورزش درون دانشگاهی را بشکافیم، ادامه داد: با رقابت بین برترین های استان ها نفرات شایسته را انتخاب، توانمندی های ورزش دانشجویی را شناسایی و آنها را به ورزش ملی تزریق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برند این فدراسیون را باید در ورزش کشور و نظام آموزش عالی ارتقا دهیم، اضافه کرد: هر کدام از این کارها انرژی ویژه و تلاش زائدالوصفی را احتیاج دارد و من امیدوارم با کمک جامعه دانشجویی و عنایت خداوند در مسابقات به موفقیت‌های دلخواه دست یابیم.

حمیدی در پاسخ به اینکه با توجه به ناکامی کاروان دانشجویی در یونیورسیاد شنژن چین چه برنامه ای برای مسابقات کازان روسیه دارید، اظهار داشت: من معتقد به کاروان سنگین و پرجمعیت نیستم خصوصا در این وضعیت ارزی کشور و رشته هایی را اعزام خواهیم کرد که مسابقات داخلی آن برگزار شود. ما رشته های محدود، اما با اولویت رسیدن به موفقیت را به مسابقات اعزام می کنیم. تیم هایی که ترکیبی از دانشجویان ملی و شناخته شده آنها را تشکیل دهد و بتواند پتانسیل ورزش دانشجویی ما را در مسابقات بین المللی به نمایش بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله درست نیست که ورزشکاران تیم های دانشگاهی باید صددرصد ملی پوش باشند، ادامه داد: اگر ملی پوشانی دانشجو باشند ما نمی توانیم حق اعزام را از آنها بگیریم ضمن اینکه من با توجه به ارتباطات خوب با روسای فدراسیون ها تلاش می کنم با همکاری دو طرفه و ارتباطات نزدیک اجازه ندهم برای اعزام اینها مشکلی به وجود آید.

سرپرست فدراسیون دانشگاهی خاطر نشان کرد: اگر مسابقات دانشجویی با برنامه ریزی فدراسیون ها تلاقی پیدا کرد نباید از فدراسیون ها توقع غیرمنطقی داشته باشیم.

وی در مورد مسابقات یونیورسیاد کازان روسیه هم اظهار داشت: ما ستاد برگزاری این رقابت ها را تشکیل و از افراد حاضر در جلسات خواسته ایم پتانسیل‌های موجود در ورزش دانشجویی را بشناسند تا نفرات برتر را به این رقابت ها اعزام کنیم.

حمیدی با اشاره به اینکه یک هفته است در این فدراسیون مستقر شده و سعی می کند از بهترین ظرفیت ها برای موفقیت این فدراسیون استفاده کند، در پایان در خصوص برگزاری انتخابات این فدراسیون گفت: دیدگاه من این است در اولین فرصت انتخابات را برگزار کنیم.