توسعه ورزش میان جوانان آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله موسوی ظهر سه شنبه دردیدار با رؤسای هیئت های ورزشی و جمعی از ورزشکاران شهرستان آوج گفت: یکی از راهکارهای مهم در مقابله با هجمه بی امان دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مواجهه منطقی و اثرگذاردر مصاف با جنگ نرم توجه جدی به ورزش است.

وی افزود: جامعه ای پیشرفت می کند که افراد آن از سلامتی و نشاط برخوردار باشند.

موسوی بیان کرد: مسئولان باید تلاش کنند ورزش را در بین جوانان گسترش دهند تا معضلات جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد زیرا ورزش دشمن اعتیاد و بهترین راه از بین بردن این پدیده خانمان سوز است.

فرماندار آوج در پایان تصریح کرد: امیدواریم با ارتقاء اداره ورزش و جوانان شهرستان روند توسعه ورزش در آوج سرعت بیشتری پیدا کند و به مرور زمان کمبودها و موانع نیز برطرف شود که در این راه مجموعه فرمانداری با تمام توان پیگیر آن خواهد بود.

در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیتهای ورزشی در سطح شهرستان توسط رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آوج ارائه شد و در پایان هم رؤسای هیئت های ورزشی به طرح دیدگاه و بیان مشکلات و کمبودها در رشته ورزشی خود پرداختند.

کمبود فضای ورزشی شهرستان، امکانات و تجهیزات ورزشی در رشته های مختلف، نبود استخر در شهرستان و کمبود امکانات و فضای ورزشی برای بانوان به عنوان مهمترین مشکلات و کمبودهای عرصه ورزش شهرستان مطرح شد.



