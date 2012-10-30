دستگیری آدم ربای 30 میلیون تومانی/ کشف موادمخدر از مخفیگاه متهم

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل مهر امسال مردی با مراجعه به پلیس آگاهی استان کرمان از گم شدن پسر دانشجویش خبر داد و برای یافتن وی درخواست کمک کرد. ماموران با اطلاعات به‌دست آمده از شاکی، جستجو برای یافتن فرزند وی را آغاز کردند.

در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت، شاکی با حضور دوباره در مرکز پلیس، اظهار داشت، مرد غریبه‌ای در تماس با وی ادعا کرد، پسرش را ربوده و برای آزادی وی 30 میلیون تومان درخواست کرده است.

با اطلاعات به دست آمده از شاکی، روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و ماموران با آموزش به خانواده شاکی از آنها خواستند در تماس بعدی آدم ربا به محل ملاقات با وی بروند.

در حالی که تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه متهم ادامه داشت، چند روز بعد شاکی با حضور در مرکز پلیس بیان داشت، مرد آدم‌ربا با وی تماس گرفته و گفته 30 میلیون تومان را به یکی از شهرهای شرقی کشور برده و در کنار جاده بگذرام و تهدید کرده در صورتی که موضوع را به پلیس اطلاع دهم، فرزندم را خواهد کشت و جسد او را برایم می فرستد.

در ادامه مشخص شد، شاکی از ترس جان پسر جوانش و بدون اطلاع پلیس پول درخواستی مرد آدم‌ربا را در محل مورد نظر قرار داده و ساعاتی بعد وقتی دوباره به همان جا مراجعه می‌کند تا فرزندش را تحویل بگیرد، اثری از او نمی‌یابد.

جستجوی پلیس همچنان برای یافتن مخفیگاه گروگانگیر و رهایی جوان ربوده شده ادامه داشت تا اینکه دوروز پیش پسر شاکی ـ جوان ربوده شده ـ که موفق به فرار از مخفیگاه مرد آدم‌ربا شده بود، به پلیس آگاهی کرمان آمد.

در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد اوایل مهر امسال، در پایانه مسافربری کرمان یکی از دوستان همکلاسی‌اش را دیده که قصد داشته برای شرکت در یک مراسم عروسی به شهر بم برود. بنابراین با اصرار دوستش، سوار خودروی زانتیای وی شده و با او همراه می‌شود اما در میانه راه راننده تغییر مسیر داده و با تهدید اسلحه کمری و بستن دست و پای مرد جوان، وی را به یک خانه روستایی در استان سیستان و بلوچستان می‌برد و همان جا او را با غل و زنجیر زندانی می‌کند.

در ادامه مشخص شد، مرد آدم‌ربا در این مدت با تهدید وی به مرگ، او را کتک می‌زده تا خانواده‌اش در تماس تلفنی صدای ناله‌هایش را بشنوند و پول درخواستی را بپردازند.

در مرحله بعدی تحقیق معلوم شد، روزگذشته متهم غل و زنجیر جوان ربوده‌شده را باز کرده و پس از قفل کردن در خانه، از آنجا خارج شده است. مرد جوان نیز با شکستن شیشه پنجره رو به خیابان از آنجا فرار می‌کند و با آمدن به کنار جاده، سوار یک خودروی عبوری شده و با گفتن موضوع به مرد راننده، وی کمکش کرده تا خود را به کرمان برساند.

سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان با اعلام این خبر گفت: با اطلاعات به دست آمده از جوان ربوده‌ شده و مشخصات حوالی محل زندانی شدن وی ،با هماهنگی با مقام قضایی و انجام یکسری اقدامات پیچیده پلیسی و با راهنمایی شاکی ، محل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، گروگانگیر دستگیر و خودروی شرکت داده شده در گروگانگیری توقیف شد.

وی افزود: در این عملیات در بازرسی از مخفیگاه گروگانگیر بالغ بر دو کیلو گرم مواد مخدر هروئین کشف شد.