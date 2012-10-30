ایجاد 91 فرصت اشتغال‌ برای مددجویان کمیته امداد نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی عمادی اظهار داشت: در این رابطه برای سه میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شد.



وی افزود: آموزش در امداد، زیربنای ایجاد اشتغال پایدار است و کمیته امداد با فراهم کردن زمینه آموزش برای افراد زیر پوشش در واقع پایداری شغل، هزینه انسانی، مالی و محیطی را که صرف ایجاد شغل می‌شود، نگه می‌دارد.



عمادی اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال 100 نفر از مددجویان در دوره‌های مختلف آموزشی گل‌سازی، خیاطی، برق معرفی به آموزشگاه‌های مختلف فنی و حرفه‌ای شدند تا با فراگیری آموزش‌های لازم در ایجاد اشتغال پایدار تلاش شود.



پرداخت 67 میلیارد ریال مستمری به مددجویان بابلسر

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بابلسر گفت: در شش ماهه اول سالجاری بیش از67 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.



سید حسن سلمانیان ابراز داشت: این میزان کمک به هزار و 888 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بابلسر پرداخت شد.



وی ابراز داشت: برنامه‌های توانمندسازی خانواده‌ها وهدایت آنان به جهت استقلال مالی از اهداف مورد نظر این نهاد است.

65 خانوار مددجوی کمیته امداد ساری در سیل خسارت دیدند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری گفت: 65 خانوار مددجوی کمیته امداد ساری در سیل اخیر دچار خسارت شدند.



قنبر بریمانی با بیان اینکه بخش‌هایی از شهرستان ساری از جمله هولارو کیاسر در سیل اخیر خسارت دیدند، ابراز داشت: 65 خانواده از مددجویان کمیته امداد از این سیل آسیب دیدند.



وی گفت: آن دسته شهروندانی که متقاضی دستگیری از این خانواده ها هستند می‌توانند با مراکز کمیته امداد تماس بگیرند.