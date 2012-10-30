به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن اعلام کردند که به مناسبت حماسه 13 آبان و روز دانش‌آموز، دیدار روز چهارشنبه تیم‌های ذوب‌آهن و راه‌آهن برای دانش‌آموزان رایگان است.

طبق اعلام کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن تماشای دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و راه‌آهن برای دانش‌آموزان با ارائه کارت دانش‌آموزی و برای کلیه پرسنل آموزش و پرورش با ارائه کارت شناسایی رایگان است.

دانش‌آموزان علاقمند به تماشای این بازی می‌توانند فردا با حضور در ورزشگاه فولادشهر و با ارائه کارت دانش‌آموزی به صورت رایگان وارد ورزشگاه شوند.

قرار است دفتر کانون هواداران ذوب‌آهن در شرکت سهامی ذوب‌آهن، شنبه همزمان با عید سعید غدیر خم افتتاح شود.

مسئولان این کانون اعلام کرده‌اند که این دفتر از شنبه آماده ثبت‌نام و صدور کارت هواداران برای پرسنل وهواداران ذوب‌آهن خواهد بود.

ذوب‌آهن از ساعت 15:30 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف راه‌آهن شهرری می‌رود.