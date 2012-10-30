استاندارد حداقل توقع مردم برای تهیه کالای مورد نیاز است

به گزارش خبرنگارمهر، مرتضی رهنما ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید استاندارد فارس اظهار داشت: به عنوان کارشناسان استاندارد در صورتی که با تولید کنندگان همزبان شویم زمینه لازم برای استفاده مصرف کننده از کالای ارزان فراهم می شود.

وی همچنین استاندارد را معقوله همگانی دانست که برای موفقیت در این عرصه باید تمام افراد جامعه با یکدیگر تعامل داشته باشند.

مدیر کل استاندارد فارس تاکید کرد: سیاست کاری این اداره براساس فرمایشات رهبر انقلاب است و در کنار آن تلاش می شود برای رشد و سلامت اقتصادی به علوم روز دنیا مجهز باشیم تا بدین وسیله به شکل مناسب در راستای خدمات رسانی به شهروندان گام برداریم.

کمبود اعتبارات مشکل اساسی سازمان استاندارد در سطح استانها

مدیرکل سابق استاندارد فارس نیز در این مراسم بیان کرد: کمبود اعتبارات مشکل اساسی سازمان استاندارد در سطح استانها است که برای اجرای مناسب قوانین و افزایش سلامت مردم مسئولان باید به صورت جدی به آن توجه کنند.

غلامحسین شفیعی تصریح کرد: با توجه به کستردگی استان فارس و کمبود نیروهای در اداره استاندارد همواره تلاش شد تا با کمترین امکانات بیشترین خدمات به شهروندان داده شود.

وی احداث اداره استاندارد در لارستان به عنوان قطب جنوبی فارس و اقلید به عنوان قطب شمالی فارس،استقرارنمایندگی استاندارد فارس در منطقه گمرک، راه اندازی آزمایشگاه سنگ و فلزات گرانبها در فارس،تکمیل و راه اندازی آزمایشگاه لوازم خانگی ، آزمایشگاه بافت های غیر مجاز،آزمایشگاه شیشه ساختمانی، موزائیک ،نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت، صدور 955 پرونده کاربرد علامت استاندارد، تائید سلامت ایمنی چهار هزار آسانسور در فارس را به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده در زمان مدیریت خود در استاندارد فارس نام برد.