تدوین نظام استاندارد سلامت الکترونیک/ مدیریت دانش در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از شبکه ملی سلامت به عنوان یکی از شبکه های اختصاصی شبکه ملی اطلاعات با اشاره به شبکه های ملی راه اندازی شده بهداشت در کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: دسترسی درمانگاهها به اینترنت پرسرعت یکی از شاخص های جهانی توسعه یافتگی در حوزه سلامت محسوب می شود و براین اساس با وجود راه اندازی شبکه ملی سلامت امیدوار خواهیم بود که در اجلاس جامعه اطلاعاتی 2012 در ژنو بتوانیم رشد و پیاده سازی این شبکه را مطرح کنیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افزود: در این راستا سند جامع خدمات الکترونیکی بهداشت با همکاری دانشگاه تربیت مدرس تدوین شده است و با همکاری وزارت بهداشت به صورت کاملا مدون ارائه خواهد شد.

حکیم جوادی از تدوین نظام استاندارد سلامت الکترونیک به عنوان یکی دیگر از این پروژه ها نام برد و گفت: تمامی تلاش این است که انتقال اطلاعات در مراکز داده به صورتی اتفاق بیافتد که مشکلی در پرونده پزشکی مردم وجود نداشته باشد.

وی راه اندازی شبکه ملی سلامت را در راستای کاهش آمار مرگ و میر و کاهش نیاز به پرستار و تکنسین بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: با به کارگیری فناوری اطلاعات شاهد بهره وری عوامل پزشکی و سلامت خواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص پیاده سازی مدیریت دانش تصریح کرد: پیاده سازی پروژه مدیریت دانش در حوزه سلامت و رفاه تا پایان سال 91 به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی می شود و در این زمینه خواستار همکاری وزارتخانه های بهداشت و رفاه هستیم.