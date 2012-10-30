به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، امروز نهم آبان ماه در غرفه مهر واقع در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافت و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

وی در مورد اسلامی سازی علوم انسانی و کارهای صورت گرفته در این پژوهشگاه گفت: لازم بود برای انجام تحقیقات و نظریه پردازی محققان به منابع اطلاعاتی و مقالات دسترسی داشته باشند بنابراین پورتال جامع علوم انسانی را راه اندازی کردیم که نزدیک به 300 هزار مقاله در آن جمع آوری شده که همه به آن دسترسی دارند.

آیت اللهی در ادامه سخنانش بیان کرد: این کار یک زیرساخت مهم در عرصه اسلامی سازی علوم انسانی بوده است، چون با این کار به داشته های خود در این زمینه وقوف و دسترسی پیدا می کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: راه اندازی این پورتال باعث شده که علوم انسانی اسلامی در سطح جامعه به شدت رواج یابد. روزی 27 هزار نفر از این پورتال بازدید می کنند. ماهی نزدیک به 700 هزار مقاله از این سایت دانلود می شود، یعنی ماهی 700 هزار نفر با این موضوع درگیر شدند.

وی تأکید کرد: کار دیگری که می توان انجام داد این است که جریان اندیشه را در تکاپو قرار داد که این کار هم با راه اندازی پاتوق های علمی در پورتال مزبور انجام شد. کار دیگر نقد کارهای قبلی است که کار مفصلی در مورد متون و کتب علوم انسانی انجام دادیم که در سایت قابل مشاهده است.