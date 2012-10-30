965 هزار ایرانی نام و القاب امام دهم را برگزیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس آمارهای به دست آمده از پایگاه اطلاعات جمعیت در این سازمان اسامی علی‌نقی 5 هزار و 744 بار و علی‌النقی 576 بار که از اسامی امام دهم شیعیان است، در این پایگاه به ثبت رسیده است.

همچنین نام‌های مرتضی 408 هزارو 133 بار، هادی 285 هزار و 403 بار، امین 199هزار و 685 بار، نقی 26 هزار و 582 بار، طی 7هزارو 134 بار، ناصح 2 هزار و 173 بار، فقیه 16 بار، متقی 11 بار و موتمن 9 بار از فراوانترین القاب امام علی‌نقی(ع) امام دهم شیعیان است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

نام ابوالحسن نیز 29 هزار و 413 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است که فراوان ترین کنیه امام دهم شیعیان می‌باشد.

تولد امام دهم شیعیان حضرت امام علی النقی (ع) را نیمه ذیحجه سال 212 هجری قمری نوشته اند و پدر آن حضرت، امام محمد تقی جوادالائمه (ع) و مادرش سمانه نام دارد.

نام امام دهم "علی" است، کلمه علی بر ارتفاع شأن و علوّ مقام آن حضرت صراحت دارد، زیرا لفظ علی فعیل به معنای فاعل، یعنی کلمهعلی به معنای عالی می باشد. کلمه علی از ماده علوّ گرفته شده که بر علوّ مقام صوری و معنوی انسان دلالت می کند.

حضرت امام هادی (ع ) پس از پدر بزرگوارش در سن 8 سالگی به مقام امامت رسید و دوران امامتش 33 سال بود. در این مدت حضرت علی النقی (ع ) برای نشر احکام اسلام و آموزش و پرورش و شناساندن مکتب و مذهب جعفری و تربیت شاگردان و اصحاب گرانقدر گامهای بلند برداشت، نه تنها تعلیم و تعلم و نگاهبانی فرهنگ اسلامی را امام دهم (ع ) در مدینه عهده دار بود و لحظه ای از آگاهانیدن مردم و آشنا کردن آنها به حقایق مذهبی نمی آسود، بلکه در امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه پنهان و آشکار با خلیفه ستمگر وقت - یعنی متوکل عباسی - آنی آسایش نداشت.

امام دهم حضرت هادی (ع ) در سال 254هجری به وسیله زهر به شهادت رسیدند.