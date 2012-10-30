به گزارش خبرنگار مهر، فریبا کامران راوی این قسمت از "کتاب دا" است. او در ادامه روایت این کتاب می‌خواند: "حرف‏های دا در مورد علی آتش به جانش انداخت. زهرا توی دلش می‌گفت: بنده خدا نمی‏دونی علی الان کجاست. اگه بدونی ، . . .. دلش می‏خواست می‏توانست سرِ دا را توی بغل بگیرد و نوازشش کند. حالا که این ‏طور گریه می‏کرد، از اینکه شهادت علی را از او پنهان کرد بود، راضی بود."

مجموعه "کتاب دا" بر اساس کتابی به همین نام و دربرگیرنده خاطرات سیده زهرا حسینی در گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما، به تهیه کنندگی علی تقی پور و کارگردانی سینا عطائیان در ۱۲۰ قسمت و با همکاری ۵۵ هنرمند زن کشورمان تولید شده و در حال پخش است.

مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، لعیا زنگنه، نیوشا ضیغمی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، افسانه بایگان، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، شبنم قلی خانی، گیتی خامنه، روناک یونسی، پرستو صالحی، بهناز جعفری، لادن طباطبایی، فریبا کامران، عسل بدیعی، سحر دولتشاهی، خاطره حاتمی، آشا محرابی، خاطره اسدی، مینا ساداتی، تینا آخوندتبار، فقیهه سلطانی و … از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون مقابل دوربین این برنامه رفتند و به روایت بخش‎هایی از کتاب دا پرداختند.