لزوم تحقق توسعه آموزش الکترونیک/ برگزاری کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی ظهر سه شنبه در نشست خبری هفتمین کنفرانس بین المللی ، یادگیری و آموزش اظهار داشت: هدف اساسی از برگزاری کنفرانس، ایجاد فرصت برای تبادل دستاوردهای علمی و تحقیقاتی برای افراد فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی است.

وی ادامه داد: این کنفرانس راهی برای رصد پیشرفت سطح بین المللی در حوزه یادگیری و معرفی آن به افراد شرکت کننده است تا بخوبی فرصت ها دیده و مشکلات پیش روی یادگیری الکترونیکی گوشزد شد.

دبیر هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ابراز کرد: بسیاری از کشورهای مترقی دنیا توجه ویژه ای به محور آموزش الکترونیک به دلیل بحث اثرگذاری و امکانات منحصر بفرد این حوزه دارند و کشور ما همچنین باید برای حرکت به این سمت تلاش کند.

آموزش الکترونیک در کشور جوان است

هاشمی بیان کرد:کشور ما دارای هشت سال سابقه عملی در ساختار الکترونیکی است در حالیکه این سبک و سیاق آموزش در کشور ما جوان بوده و نیاز به توجه و کار ویژه دارد.

وی افزود: متاسفانه مدیران شناخت لازم و کافی نسبت به توانمندیهای بالقوه این نوع آموزش ندارند وبرای گسترش و فرهنگسازی باید مدیران ارشد استانی از این بحث حمایت کنند.

دبیر چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی اظهار داشت: باید نگاه به این نوع آموزش مثبت باشد زیرا این روش امتیازات بیشتری نسبت به آموزش حضوری دارد و ما توانستیم دانش آموختگان توانمندی را وارد عرصه کار کنیم.

برگزاری کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی

هاشمی عنوان کرد: هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی در زمینه یادگیری و آموزش الکترونیکی با هدف درک ،شناخت و برنامه ریزی بهتر با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانشگاه شیراز در 25 و 26 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

دبیر هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی تاکید کرد:از جمله محورهای همایش می توان به جنبه های مهندسی و فناورانه، جنبه های راهبردی ،مدیریت و سازمان و غیره در یادگیری الکترونیکی، کاربرد و مورد کاوی در نظام یادگیری الکترونیکی اشاره کرد

وی افزود: امسال نگاه ویژه ای به یکسری از قابلیتها و فرصتهایی که در آموزش الکترونیک وجود دارد ازجمله قابلیت تعاملی در آموزش الکترونیک، بهبود خلاقیت و نوآوری در این نوع آموزش شده است.