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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

هاشمی عنوان کرد:

لزوم تحقق توسعه آموزش الکترونیک/ برگزاری کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی

لزوم تحقق توسعه آموزش الکترونیک/ برگزاری کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی

شیراز- خبرگزاری مهر : دبیر هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی با اشاره به برنامه توسعه پنجم کشور و اهداف تعریف شده در راستای رشد و توسعه آموزش مجازی گفت: برگزاری این کنفرانس کمک بسیار زیادی به تحقق 30 درصد رشد آموزش های مجازی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی ظهر سه شنبه در نشست خبری هفتمین کنفرانس بین المللی ، یادگیری و آموزش اظهار داشت: هدف اساسی از برگزاری  کنفرانس، ایجاد فرصت برای تبادل دستاوردهای علمی و تحقیقاتی برای افراد فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی است.

وی ادامه داد: این کنفرانس راهی برای رصد پیشرفت سطح بین المللی در حوزه یادگیری و معرفی آن به افراد شرکت کننده است تا بخوبی فرصت ها دیده و مشکلات پیش روی یادگیری الکترونیکی گوشزد شد.

دبیر هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ابراز کرد: بسیاری از کشورهای مترقی دنیا توجه ویژه ای به محور آموزش الکترونیک به دلیل بحث اثرگذاری و امکانات منحصر بفرد این حوزه دارند و کشور ما همچنین باید برای  حرکت به این سمت تلاش کند.

آموزش الکترونیک در کشور جوان است

هاشمی بیان کرد:کشور ما دارای هشت سال سابقه عملی در ساختار الکترونیکی است در حالیکه  این سبک و سیاق آموزش در کشور ما جوان بوده و نیاز به توجه و کار ویژه دارد.

وی  افزود: متاسفانه مدیران شناخت لازم و کافی نسبت به توانمندیهای بالقوه این نوع آموزش ندارند وبرای گسترش و فرهنگسازی باید مدیران ارشد استانی از این بحث حمایت کنند.

دبیر چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی اظهار داشت: باید نگاه به این نوع آموزش مثبت باشد زیرا این روش امتیازات بیشتری نسبت به آموزش حضوری دارد و ما توانستیم دانش آموختگان توانمندی را وارد عرصه کار کنیم.

برگزاری کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی

هاشمی عنوان کرد: هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی در زمینه یادگیری و آموزش الکترونیکی با هدف درک ،شناخت و برنامه ریزی بهتر با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانشگاه شیراز در  25 و 26 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

دبیر هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی تاکید کرد:از جمله محورهای همایش می توان به جنبه های مهندسی و فناورانه، جنبه های راهبردی ،مدیریت و سازمان و غیره در یادگیری الکترونیکی، کاربرد و مورد کاوی در نظام یادگیری الکترونیکی اشاره کرد

وی افزود: امسال نگاه ویژه ای  به یکسری از قابلیتها و فرصتهایی که در آموزش الکترونیک وجود دارد ازجمله قابلیت تعاملی در آموزش الکترونیک، بهبود خلاقیت و نوآوری در این نوع آموزش شده است.

کد مطلب 1732348

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