گنجینه اسناد سجلی در نکا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاکویی افزود: گنجینه اسناد ثبت احوال به منظور معرفی اسناد شخصیت های برجسته در رشته های مختلف راه اندازی و برای بازدید عموم آماده شده است.
وی ادامه داد: در این گنجینه 10 سند از اسناد سجلی مراجع تقلید ، علمای اعلام و شخصیت های مذهبی، نمونه هایی از وسایل نگارش و کتابت قدیمی، اسناد سجلی شهدای دفاع مقدس و اسناد سجلی نویسندگان و شاعران جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.
کاکویی، اسناد سجلی ورزشکاران ، کتاب ها و نشریه های مربوط به ثبت احوال، نمونه کتیبه ها، اسناد قدیمی، شناسنامه ها و مهرهای متعدد از قدیم تا امروز و اسناد سجلی شخصیت های تاریخی و سیاسی را از دیگر اسناد جمع آوری شده در این گنجینه معرفی کرد.
غدیر فرهنگ دفاع از ولایت است
امام جمعه نکا گفت: فرهنگ غدیر، فرهنگ دفاع از ولایت است و واقعه غدیر باید همسو با تبیین ولایت مداری مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام محمدباقر محمدی لایینی افزود: غدیر، برترین و مهم ترین واقعه تاریخ اسلام پس از بعثت است که باید برای تبیین درست و اصولی آن در جامعه تلاش شود.
وی با تاکید بر برگزاری جشن های دهه ولایت به صورت مردمی و خودجوش، ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند روشنگری در خصوص ولایت هستیم و نباید این مسئله مهم نادیده گرفته شود.
نگاه سند تحول بنیادین قرآنی و دینی است
مدیر آموزش و پرورش نکا گفت: نگاه سند تحول بنیادین به آموزش و پرورش، نگاه قرآنی و دینی است.
اصغر کارگر افزود: هدایت مستقیم سند تحول بنیادین بر عهده مقام معظم رهبری است و به همین دلیل باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی گفت: یکی از ویژگی های سند تحول بنیادین این است که نظام آموزشی را از کهنه بودن و حافظه محوری به نو بودن و فهم محوری تغییر میدهد.
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