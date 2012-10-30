گنجینه اسناد سجلی در نکا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاکویی افزود: گنجینه اسناد ثبت احوال به منظور معرفی اسناد شخصیت های برجسته در رشته های مختلف راه اندازی و برای بازدید عموم آماده شده است.



وی ادامه داد: در این گنجینه 10 سند از اسناد سجلی مراجع تقلید ، علمای اعلام و شخصیت های مذهبی‌، نمونه هایی از وسایل نگارش و کتابت قدیمی،‌ اسناد سجلی شهدای دفاع مقدس و اسناد سجلی نویسندگان و شاعران جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.



کاکویی، اسناد سجلی ورزشکاران ، کتاب ها و نشریه های مربوط به ثبت احوال، نمونه کتیبه ها، اسناد قدیمی،‌ شناسنامه ها و مهرهای متعدد از قدیم تا امروز و اسناد سجلی شخصیت های تاریخی و سیاسی را از دیگر اسناد جمع آوری شده در این گنجینه معرفی کرد.

غدیر فرهنگ دفاع از ولایت است

امام جمعه نکا گفت: فرهنگ غدیر، فرهنگ دفاع از ولایت است و واقعه غدیر باید همسو با تبیین ولایت مداری مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمدباقر محمدی لایینی افزود: غدیر، برترین و مهم ترین واقعه تاریخ اسلام پس از بعثت است که باید برای تبیین درست و اصولی آن در جامعه تلاش شود.



وی با تاکید بر برگزاری جشن های دهه ولایت به صورت مردمی و خودجوش، ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند روشنگری در خصوص ولایت هستیم و نباید این مسئله مهم نادیده گرفته شود.



نگاه سند تحول بنیادین قرآنی و دینی است

مدیر آموزش و پرورش نکا گفت: نگاه سند تحول بنیادین به آموزش و پرورش، نگاه قرآنی و دینی است.

اصغر کارگر افزود: هدایت مستقیم سند تحول بنیادین بر عهده مقام معظم رهبری است و به همین دلیل باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



وی گفت: یکی از ویژگی های سند تحول بنیادین این است که نظام آموزشی را از کهنه بودن و حافظه محوری به نو بودن و فهم محوری تغییر می‌دهد.