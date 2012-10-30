همدان قهرمان مسابقات پینگ پنگ چند جانبه بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چند جانبه بانوان نونهالان ونوجوانان در سالن شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه با قهرمانی و نایب قهرمانی تیم همدان به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، تیم نونهالان همدان متشکل از هدیه آقامحمدی، زهرا عسکری و شیما صفائی باحضور چهار تیم استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه و ایلام در رقابتی نزدیک و با نتایج 2-3 بر تیمهای شرکت کننده برتری و به مقام اول تیمی دست یافت .

درنتایج انفرادی نیز هدیه آقامحمدی به مقام سوم رسید.

در رده نوجوانان نیز تیم همدان متشکل از کیمیا نگینی، زهرا قائمی شکیب وملیکا سلطانی تیمهای ایلام و سنندج را شکست داد و بازی سوم را به تیم کر مانشاه واگذار کرد و نایب قهرمان شد.

در مسابقات انفرادی کیمیا نگینی و ملیکا سلطانی به مقام سوم مشترک دست یافتند.

برگزاری دوره آموزشی نحوه مقابله با آسیب های ورزشی در همدان

هیئت پزشکی ورزشی استان همدان دوره آموزشی نحوه مقابله و برخورد با آسیب های ورزشی را با همکاری دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار کرد.

کارگاه آموزشی نحوه برخورد ومقابله با آسیب های ورزشی با حضور بیش از 100 نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه بوعلی همدان در محل سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

در این دوره رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان بعنوان مدرس این دوره با ارائه مطالب علمی گوناگون نحوه مقابله، جلوگیری و برخورد با انواع آسیب های مختلف را برای شرکت کنندگان در کلاس تشریح کرد.

همچنین مقرر شد در طول سال کلاس ها و دوره های متنوع علمی برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شود.

قهرمانی دوومیدانی کار همدانی در مسابقات نونهالان کشور

دوومیدانی کار همدانی در مسابقات نونهالان کشور قهرمان شد.

بر اساس این گزارش، نتایج نفرات برتر مسابقات نونهالان قهرمانی کشور که در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد اعلام و دوومیدانی کار همدانی در مسابقات نونهالان کشور قهرمان شد.

بر همین اساس در 1500 متر ایمان طالبی از همدان قهرمان شد و مبین داداشی از مازندران و محمد کرمی از کرمان در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

نتایج مسابقات کونگ فو انتخابی استان همدان اعلام شد

نتایج مسابقات کونگ فو انتخابی استان همدان اعلام شد.

این رقابتها در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان با حضور چهار تیم همدان، نهاوند، اسدآباد و تویسرکان در خانه کونگ فو همدان برگزار شد.

در پایان در رده سنی نونهالان در وزن های 26- تا 44 + کیلوگرم دینا کیانی، زهرا غلامی، نرگس اشجاری، زهرا کیانی، نیلوفر ترابی، هدیه کیانی، مینا ترابی و زینب کیانی به عنوان های قهرمانی دست یافتند .

در رده سنی نوجوانان نیز در وزن های 44- تا 54 + کیلوگرم هم سحر کیانی، عطیه السادات حسینی، شیما کیانی، نگین کیانی و فاطمه غلامی عنوان نفرات اول وزن خود معرفی شدند.

دو بانوی قایقران همدانی در اردوی تیم ملی حضور دارند

دو بانوی قایقران همدانی در دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام بانوان حضور می یابند.

بر اساس این گزارش، دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام بانوان از 10 آبان ماه در دریاچه آزادی آغاز خواهد شد.

تیم ملی آبهای آرام بانوان کشورمان خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا 2013 و بازی های آسیایی 2014 کره آماده می کند.

این تیم در دومین مرحله اردوی آمادگی خود تمریناتش را با حضور 19 قایقران در دو بخش کایاک و کانو و در رده های سنی جوانان بزرگسالان از 10 آبان ماه در دریاچه آزادی آغاز خواهد کرد.

این مرحله از اردو به مدت سه هفته برگزار می شود و تا 30 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

در بخش کایاک جوانان آرزو حکیمی و مونا نوری از همدان به اردو دعوت شدند.

حضور تیم گلبال همدان در مسابقات لیگ دسته یک

تیم گلبال استان همدان برای شرکت در مسابقات دور رفت لیگ دسته یک اعزام می شود.

بر اساسا ین گزارش، تیم گلبال استان همدان برای شرکت در مسابقات دور رفت لیگ دسته یک از فردابه مدت دو روز به چابهار اعزام می شود.

این تیم شش نفره به مربیگری محمد کرم کولیوند و سرپرستی علی سهیلی در این مسابقات حاضر می شوند.

حضور ورزشکاران برتر همدان در نخستین اردوی تدارکاتی دوومیدانی

نحوه حضور ورزشکاران مرد برتر کشور در نخستین اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانی آقایان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، در بین نفرات دعوت شده به اردو در5000 متر شاهین یزدان و در 10هزار مترمحمد خزایی به این اردو دعوت شدند.

اردوی دوها و موانع از 19 تا 25آبان ماه و اردوی پرش و پرتاب ها از 10 تا 16 آبان ماه برگزار می شود.

محمد مهدی محمدی نیز از مربیان همدانی است و مربیگری این اردو را برعهده دارد.

مسابقات دوومیدانی غرب آسیا 22 تا 25 آذرماه در امارات متحده عربی برگزار می شود.

هیئت پزشکی همدان مقام دوم کشور را کسب کرد

هیئت پزشکی ورزشی استان همدان در بین هیئت های پزشکی ورزشی سراسر کشور موفق به کسب رتبه دوم شد.

بر اساس این گزارش، در بررسی های بعمل آمده از عملکرد هیئت های پزشکی ورزشی سراسر کشور در سال 1390هیئت پزشکی ورزشی استان همدان موفق به کسب رتبه دوم در بین استان های گروه دوم این رتبه بندی شد.