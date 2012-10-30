مشکل نقدینگی پروژه مونوریل را حل خواهیم کرد/ تزریق ماهیانه 100 میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان به همراه پیریایی استاندار قم و معاونین عمرانی و برنامه ریزی استاندار، از روند پیشرفت چندین پروژه مهر ماندگار استان قم بازدید کرد.



وی در ابتدا از پروژه مونوریل قم بازدید کرد و سپس در حضور استاندار قم و مسولان پروژه، مسائل فنی، اعتباری و سرعت پیشرفت طرح را مورد بررسی قرار داد.



دستیار ویژه رئیس جمهور با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و تلاش جدی برای اتمام فاز اول پروژه مونوریل تا پایان سال جاری، به برنامه تامین منابع ریالی و ارزی طرح اشاره و تصریح کرد: با تزریق ماهیانه 100 میلیارد ریال و پیش بینی های لازم برای تامین منابع ارزی، مشکل نقدینگی پروژه را حل خواهیم کرد.



وی با اشاره به این که با تامین منابع، انتظار داریم تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود، گفت: روند پیشرفت دقیق و مرحله به مرحله پروژه ،به صورت روزانه کنترل خواهد شد.



پروژه مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر، پروژه دیگری بود که توسط دستیار ویژه رئیس جمهور و استاندار قم مورد بازدید قرار گرفت.



محرابیان ضمن ابراز رضایت از مراحل اجرای این طرح بر تکمیل و افتتاح هر چه سریع‌تر آن تاکید کرد و افزود: بر اساس گزارشاتی که از پیشرفت‌ بالای 90 در صدی این مجموعه ورزشی داریم به زودی اعتبار اجرای مابقی طرح نیز اختصاص خواهد یافت تا این مجموعه به سرعت آماده و در اختیار مردم و ورزشکاران قرار گیرد.



دستیار ویژه رئیس جمهور همچنین در بازدید از پروژه تالار مرکزی شهر، با بیان این که این پروژه مشکل اعتباری ندارد، گفت: هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود نداشته و عملیات احداث باید با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.



وی با اشاره به اعمال مصوبه دولت، در خصوص پیمانکاران ضعیف در اجرای پروژه های مهر ماندگار، از پیمانکار پروژه تالار مرکزی شهر در زمینه سرعت دادن به کار و افزایش اکیپ عوامل اجرایی به حداقل 250 نفر تا ظرف یک هفته آینده، تعهد گرفت.



بازدید از پروژه بیمارستان 350 تختخوابی فرقانی برنامه بعدی دستیار ویژه رئیس جمهور بود که طی آن ضمن حضور در محل و گفتگو با مسولان ، روند پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفت.



پروژه بیمارستان 350 تختخوابی فرقانی با پیشرفت 50 در صدی در زیربنای 24 هزار متر مربع در حال احداث می باشد.



دستیار ویژه رئیس جمهور در ادامه با اتفاق پیریایی استاندار قم و هیات همراه از پروژه ساخت موزه انقلاب اسلامی در جوار بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در قم بازدید کرد.



در این بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در گزارشی از روند اجرای پروژه گفت: بر اساس برنامه زمانبندی این پروژه در خرداد سال 92 به بهره برداری کامل می رسد.



بازدید از پروژه بیمارستان 64 تختخوابه نیروگاه و مجتمع فرهنگی و توانبخشی شاهد و ایثار قم، آخرین برنامه نیمروزی محرابیان و پیریایی بود که طی آن از روند اجرای این دو طرح بازدید به عمل آمد.



پیریایی استاندار قم نیز در این بازدید ضمن تشریح وضعیت پروژه های مهر ماندگار استان، لزوم تامین به موقع اعتبارات ملی مورد نیاز این طرح ها و نیز حمایت ها و پشتیبانی های لازم از سوی مدیران ستادی و استانی را خواستار شد.



برنامه بازدید دستیار ویژه رئیس جمهور بعد از ظهر امروز نیز ادامه داشته و پس از آن در جلسه بررسی طرح های مهر ماندگار استان با حضور محرابیان و پیریایی، استاندار قم و مدیران کل دستگاه های دست اندرکار در استانداری قم، روند اجرا و موانع و مشکلات این طرح ها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که خبر تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

