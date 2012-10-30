اتصال نیمی از مراکز بهداشتی به شبکه ملی با 20 برابر سرعت اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از شبکه ملی سلامت با اشاره به اتصال 2100 مرکز بهداشتی درمانی به شبکه اینترنت در میان سالهای 75 تا 90 اظهار داشت: با تعریف شبکه ملی سلامت بر بستر شبکه ملی اطلاعات طی یکسال گذشته شاهد رشد بسیار زیاد اتصال مراکز بهداشتی درمانی به این شبکه بوده ایم به نحوی که هم اکنون بالغ بر 4740 مرکز بهداشتی درمانی تشخیصی به این شبکه متصل شده اند.

وی با بیان اینکه در این شبکه تمامی مراکز بهداشتی درمانی با سرعتی حدود 20 برابر سرعت اینترنت بین الملل با یکدیگر در ارتباط هستند گفت: تا پایان سال بیش از نیمی از مراکز بهداشتی درمانی کشور که حدود 15 هزار نقطه علمی درمانی خواهند بود به این شبکه متصل می شوند.

دکتر دستجردی با تاکید براینکه هر سه ساعت بیش از 20 مرکز بهداشتی به شبکه ملی سلامت متصل می شوند، خاطرنشان کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله خدمات شبکه ملی سلامت خواهد بود؛ درهمین حال ارائه خدمات بیماران به صورت الکترونیک و کاهش هزینه ها از طریق این شبکه محقق خواهد شد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انجام بالغ بر 110 خدمت الکترونیکی در این وزارتخانه افزود: هم اکنون تمام آزمونها و 30 درصد آموزشها در این وزارتخانه به صورت الکترونیکی انجام می شود و برخی دانشکده ها نیز واحدهای خود را به صورت مجازی ارائه می دهند. در همین حال تمامی دانشگاههای وزارت بهداشت به صورت اتوماسیون به این وزاتخانه متصل هستند.

به گزارش مهر، در این مراسم و با حضور مسئولان ارشد دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتباط 4 مرکز بهداشتی دانشگاهی به صورت ویدیو کنفرانس با سالن همایش شهید قندی که محل برگزاری این مراسم بود، برقرار شد و هر یک از این مراکز بهداشتی اتصال به شبکه ملی سلامت - شمس - را تست و تشریح کردند.