95 درصد بیماری آب سیاه پس از 40 سالگی بروز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری بیست و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در مرکز همایشهای رازی اظهارداشت: مهمترین علل کم بینایی در جهان بیماری هایی همچون آب مروارید ، دیابت ، ضربات و صدمات چشمی، آب سیاه و تنبلی چشم است.

وی گفت: با انجام معاینات چشمی از بدو تولد و به خصوص سه سالگی و دوران مدرسه می توان از بروز برخی از بیماریها جلوگیری کرد. همچنین پس از 40 سالگی نیز به طور مرتب باید سالی یک بار این معاینات توسط متخصصان چشم پزشکی انجام شود.

دبیر کل انجمن چشم پزشکی ایران در مورد بیماری دیابت نیز افزود: وجود دیابت در فرد منجر به آسیبهای چشمی و کم بینایی می شود و در برخی موارد می تواند از سن 5 تا 15 سالگی موجب کوری فرد شود.

به گفته وی، دیابت موجب تغییراتی در رگهای شبکیه می شود و کم بینایی یا کوری را ایجاد می کند و در صورتی که بیمار به موقع به چشم پزشکی مراجعه کند با لیزر، تزریقات دارویی و رژیم غدایی می توان دید کامل را به بیمار بازگرداند.

هاشمی در مورد بیماری آب مروارید نیز خاطرنشان کرد: این بیماری به دلیل پیشرفتهای علمی در چشم پزشکی به طور کامل قابل درمان است و پیشرفته ترین روشهای جراحی برای آب مروارید که در جهان وجود دارد توسط متخصصان کشورمان انجام می شود.

وی در مورد اجرای طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم گفت: مردم باید با این طرح ملی همکاری لازم را داشته باشند و آمار نشان می دهد 65 درصد از کودکان ایرانی شرکت کننده در این طرح غربالگری شده اند.

به گفته هاشمی، در حال حاضر چشم پزشکان ایرانی عیوب انکساری را با استفاده از لیزر، به کاربردن لنزهای داخل چشمی و یا وسایل مخصوص در داخل قرنیه برای اصلاح نزدیک بینی، دور بینی و استیگماتیسم رفع می کنند.

بیست و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران تا 11 آبان ماه جاری در مرکز همایشهای رازی ادامه دارد.