به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست امیر کاووس بالازاده، بدرالزمان قریب، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر بهبهانی و دکتر شکری فومشی به بیان جایگاه این ایران شناس شهیر خواهند پرداخت.
زوندرمان متخصص در مطالعات ایران شناسی بوده و مقاله های زیادی را در حوزه مطالعات فرهنگ ایران شناسی به زبان آلمانی منتشر کرده است.
سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب در کنار نشست های نقد و بررسی کتاب و دیگر مسایل حوزه نشر، برنامهریزی مناسبی برای تقدیر از جایگاه اهالی قلم و فرهنگ پیشبینی کرده است.
این نشست از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می شود.
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