  1. فرهنگ و ادب
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

ایران‌شناس آلمانی فردا در سرای اهل قلم تجلیل می شود

ایران‌شناس آلمانی فردا در سرای اهل قلم تجلیل می شود

پروفسور ورنر زوندرمان ‌ایران‌شناس فقید آلمانی فردا چهارشنبه 10آبان ‌در سرای اهل قلم تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست امیر کاووس بالازاده،‌ بدرالزمان قریب، ‌عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی،‌ دکتر بهبهانی و دکتر شکری فومشی به بیان جایگاه این ایران شناس شهیر خواهند پرداخت.

زوندرمان متخصص در مطالعات ایران شناسی بوده و مقاله های زیادی را در حوزه مطالعات فرهنگ ایران شناسی به زبان آلمانی منتشر کرده است.

سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب در کنار  نشست های نقد و بررسی کتاب و دیگر مسایل حوزه نشر،‌ برنامه‌ریزی مناسبی برای تقدیر از جایگاه اهالی قلم و فرهنگ پیش‌بینی کرده است.

این نشست از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی،‌ کوچه خواجه نصیر،‌ پلاک 2 برگزار می شود.

کد مطلب 1732362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها