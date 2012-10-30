به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست امیر کاووس بالازاده،‌ بدرالزمان قریب، ‌عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی،‌ دکتر بهبهانی و دکتر شکری فومشی به بیان جایگاه این ایران شناس شهیر خواهند پرداخت.

زوندرمان متخصص در مطالعات ایران شناسی بوده و مقاله های زیادی را در حوزه مطالعات فرهنگ ایران شناسی به زبان آلمانی منتشر کرده است.

سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب در کنار نشست های نقد و بررسی کتاب و دیگر مسایل حوزه نشر،‌ برنامه‌ریزی مناسبی برای تقدیر از جایگاه اهالی قلم و فرهنگ پیش‌بینی کرده است.

این نشست از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم واقع در خیابان فلسطین جنوبی،‌ کوچه خواجه نصیر،‌ پلاک 2 برگزار می شود.