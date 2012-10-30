جشن ازدواج 20 زوج دانشگاه آزاد اسلامی گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه بعد از ظهر سه‌شنبه در این آیین ضمن تبریک دهه امامت وولایت و تبریک ازدواج زوج‌های جوان خطاب به آنها اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این جشن این است که مراتب تبریک وشادی خودمان را تقدیم به کسانی کنیم که راهی نوومسیری متعالی را آغاز کرده اند.

یدالله قلایی‌زاده گفت: فرآیندی که در واقع به عنوان یک زندگی جدید نقطه شروعی برای شما عزیزان است وصادقانه وصمیمانه آرزوی سرآمدی، پیشرفت، شادی وشادکامی رادرتمام مراحل زندگی برایتان آرزو می کنم.

این مسئول بیان داشت: آرزو می کنم که همواره در این مسیر پرفراز ونشیب یایک شما با شادکامی ونشاط زندگی کنید.،زندگی درسایه راهنمایی ها ونظرهای کسانی که صاحب تجربه وفکر دراین عرصه هستند می تواند راهگشا باشد و امیدوار هستیم که شما از اینها استفاده کرده تا زندگی لبریز از خوبی وشادی را در طول عمر خود شاهد باشید.

وی خاطرنشان ساخت: بحث حفظ نقش افراد درزندگی مشترک، بسیار اهمیت دارد و ما زندگی مشترک موفقی نداریم که در آن نقش افراد دستخوش تغییر شده باشد بنابراین هرکدام از زوجین باید تنها به ایفای نقش خود در زندگی بپردازند.

قلایی‌زاده اضافه کرد: اگر قرار شد تداخل وظایف ومسئولیت‌ها در نقش افراددرزندگی ایجاد شود، مطمئنا رضایت ازندگی زناشویی هم حاصل نخواهد شد ونقش یک مرد در فرهنگهای گوناگون تعریف شده است وعلیرغم برخی مشترکات، جزئیات نقش آنها به خرده فرهنگ ها بستگی دارد.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد گناوه گفت: شناخت وظایف وپایبند بودن به اجرای وظایف و پاسخگو بودن به صورت متقابل از مواردی است که زوج های جوان باید درزندگی زناشویی رعایت کنند وهرکس باید اول وظایف خود را بشناسد وتلاش درراستای اجرای آنها داشته باشد واگر نارضایتی بود، پاسخگو باشد.

موسایی کارشناس مشاوره اداره بهزیستی شهرستان گناوه هم دراین جشن خطاب به زوج های جوان گفت: دوره نامزدی یک دوره انتقالی درفرآیند ازدواج وانگیزه یکی از دلایل اصلی در فرآیند ازدواج است.

وی با انتقاداز دخالت بی جای والدین در زندگی زناشویی زوجین متذکر شد: 50 درصد از طلاق‌های رخ داده در ایران به دلیل دخالت بیجای والدین در زندگی مشترک زوج های جوان است ووالدین باید ازدخالت بی جا در زندگی آنها پرهیز کنند.

موسایی به لزوم فراگیری مهارتهای زندگی وپیش از ازدواج قبل از زندگی مشترک پرداخت وگفت: زوجین باید پیش از ازدواج این آموزش‌ها را فرابگیرند و آگاهانه در مسیر گام بردارند؛ چرا که یکی از عوامل تحکیم دهنده ازدواج شناخت کافی آنها از یکدیگر و پایگاه اجتماعی آنهاست.