دستگیری سه قاچاقچی کراک و مواد روانگردان/ فعالیت متهمان در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید لیراوی ظهر سه شنبه از دستگیری سه توزیع کننده مواد روانگردان و کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی در خیابان شهید رجایی خبر داد و گفت: با شکایت شهروندان ساکن محله های رجائی شهر به پلیس 110 در خصوص فعالیت 3 توزیع کننده مواد مخدر، اقدامات ماموران پایگاه سوم این یگان برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده آغاز شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که 3 نفر از توزیع کنندگان حرفه ای مواد مخدر صنعتی در محدوده این منطقه اقدام به فعالیت گسترده کرده و با توزیع مواد مخدر در این محلات، باعث سلب آسایش شهروندان و اهالی محل شده اند.

سرهنگ لیراوی افزود: پس از تکمیل شدن تحقیقات در این زمینه، موضوع برای جانشین دادسرای ناحیه 20 ارسال و هماهنگی های لازم برای ورود به منزل و مخفیگاه متهمان دریافت که بلافاصله برای تیمهای عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ارجاع شده و این تیمها پس از هماهنگی به محل اعزام شدند.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در این عملیات یک تیم از ماموران پلیس محل مورد نظر را تحت نظر قرار داده و هنگامی که هر سه متهم در مخفیگاهشان در حال بسته بندی مواد روانگردان بودند، طی عملیاتی غافلگیرانه بازداشت و برای تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند.

لیروای عنوان داشت: در این عملیات هر سه توزیع کننده مواد روانگردان بازداشت و در بازرسی از محل مذکور مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه متهمان به نامهای آرش، غلامرضا و ابراهیم در تحقیقات به جرایم خود اعتراف کردند، گفت: متهمان پس تکمیل شدن پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.