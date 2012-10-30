درآمدهای کمیته امداد جوابگوی مطالبات مددجویان نیست/ توزیع 30هزار صندوق صدقات

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر سه شنبه در جلسه شورای مدیران این نهاد گفت: ارتقای درآمدها در سرفصل های مختلف با محوریت حوزه مشارکت باید در اولویت برنامه های این نهاد قرار گیرد.

وی با اشاره به درآمدزایی از طریق توزیع صندوق های صدقات، اظهار داشت: در این راستا، امسال توزیع 30هزار صندوق صدقات در دستور کار قرار گرفت که باید نسبت به عملی شدن آن اقدام کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی دیگر از راههای درآمدزایی را جمع آوری زکات واجب عنوان کرد و گفت: در این خصوص با برگزاری نشست های متعدد با ائمه جمعه و فرمانداران و سایر مسئولین استانی، نسبت به فراهم شدن بسترهای ترویج فرهنگ زکات تاکید شده است.

فرهادی همچنین با اشاره به اهداء جهیزیه به مددجویان در آستانه ازدواج بیان کرد: اعطای جهیزیه به مددجویان و بازدید از ایتام سادات از برنامه های این نهاد در دهه ولایت است.

مدیرکل کمیته امداد استان همچنین بر پیگیری سهم مددجویان کمیته امداد از محل اعتبارات بافت فرسوده شهرستان گچساران، رفع مشکلات انشعابات آب، برق و گاز، تعمیرات و ساخت و ساز مسکن مددجویی و حفظ کرامت مددجویان استان تاکید کرد.

وی یادآور شد: از جمعیت حدود 700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد هم اکنون بیش از 34 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.