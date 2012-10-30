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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

معصومی به مهر خبر داد:

شناسایی دو نقطه از قم برای احداث پایانه مسافربری/ فعالیت سه پارک‌سوار

شناسایی دو نقطه از قم برای احداث پایانه مسافربری/ فعالیت سه پارک‌سوار

قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از شناسایی 2 نقطه از قم برای احداث پایانه و همچنین فعالیت سه پارکسوار خبر داد.

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مطالعات جامعی در خصوص نقاط جذب مسافر انجام شده و به این نتیجه دست یافته ایم که قم نیاز به چند پایانه دارد که یکی از از آنها پایانه مرکزی بود که بهسازی آن انجام گرفت.

وی ادامه داد: همچنین 2 نقطه دیگر نیز شناسایی شدند و مقدمات تحویل زمین نیز انجام گرفته است که شامل ترمینال پایانه جنوبی واقع در حاشیه جاده اراک و پایانه شمالی واقع در تلاقی جاده گرمسار با اتوبان امیرکبیر می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بیان کرد: در کنار این پایانه ها، یکسری پارکسوار را نیز در داخل شهر تقویت خواهیم کرد که شامل پارکسوار شمالی، جنوبی و پارکسوار پردیسان می شود.

وی گفت: 2 پارکسوار شمالی و جنوبی فعال است و برای پارکسوار پردیسان نیز زمین تحویل گرفته شده است و تسطیح زمین در حال انجام است.

معصومی بیان کرد: در پایانه ها نیز پایانه مرکزی اکنون بهسازی شده و در حال فعالیت است اما 2 پایانه دیگر مقدمات تحویل زمین و طراحی آن انجام گرفته است.

وی ادامه داد:‌ هدف از احداث پارکسوارها این است که مسافر تنها به یک نقطه انتقال داده نشود بلکه مسافران در نقاط مختلف توزیع شوند.
 

کد مطلب 1732368

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