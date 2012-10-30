انتخابات انجمن خیرین کتابخانه ساز تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن خیرین کتابخانه ساز تهران با حضور جعفر رادان مشاور اجرایی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حمزه خوارزمشاهی رئیس شورای اسلامی استان تهران، اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان تهران و دیگر اعضای این انجمن در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شهید چمران برگزار شد.

با برگزاری انتخابات، مرتضی شمسایی ظفرقندی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه سازتهران، حمزه خوارزمشاهی به عنوان مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز تهران و نیز علی مشاری به عنوان خزانه دارانتخاب و معرفی شدند.

درابتدای این جلسه جعفر رادان مشاور اجرایی دبیر کل کتابخانه های عمومی کشور در خصوص نحوه فعالیت و اهداف انجمن خیرین به ارائه گزارش پرداخت و بر ضرورت توسعه کتاب و کتابخوانی در استان تهران تاکید کرد.

اسفندیار مبتکر سرابی مدیر کتابخانه های عمومی استان تهران، با اشاره به ظرفیت های خوب استان در بحث خیرین گفت: خیرین در حوزه ساخت مدارس در استان درخشش خوبی داشتند واستفاده از این پتانسیل ها در توسعه کتابخانه های عمومی در شهرها و روستاها ارزشمند است. شهر تهران به لحاظ تعداد کتابخانه از محروم ترین شهرهای کشور به شمار می آید که انشاءالله با تاسیس این انجمن در آینده شاهد افزایش چشمگیر تعداد کتابخانه های عمومی و رشد شاخص های کتابخوانی در تهران باشیم.

در این جلسه حمزه خوارزمشاهی با اشاره به این که کتابخانه ها یکی از سرمایه‌های اصلی هر شهر و جامعه به شمار می رود، گفت: فرهنگ هر جامعه ای به میزان دانش اطلاعات و آگاهی‌های مردم آن جامعه وابسته است. وظیفه مسئولان این انجمن، بررسی مشکلات و نیازهای موجود در کتابخانه‌ها و احداث کتابخانه در مناطق ضروری شهر و استان است.

علی مشاری یکی دیگر از خیرین؛ تاسیس انجمن خیرین کتابخانه ساز را در توسعه وافزایش کتابخانه های عمومی در استان حائز اهمیت دانست.

پیش از این، مرتضی شمسایی ظفر قندی، جعفر شریعتی، حمزه خوارزمشاهی، علی مشاری،جعفر رادان، محمدحسین ثقلینی و اسفندیار مبتکر سرابی به عنوان اعضای هیئت مدیره، علیرضا جابر انصاری و داریوش خدری به عنوان اعضای علی البدل، محمدتقی رافع به عنوان بازرس اصلی و سید سلیمان نورآذر به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شده بودند.