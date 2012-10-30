505 میلیون سهم و حق تقدم در بورس دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز سه شنبه بازار سهام، 505 میلیون و 216 هزار سهم به ارزش یک هزار و 536 میلیارد ریال در 33 هزار و 425 دفعه معامله شد.

شاخص امروز تا 31 هزار و 435 واحد بالا رفت اما در پایان ساعات معاملاتی بر روی 31 هزار و 331 واحد ایستاد تا نسبت به روز گذشته 110واحد معادل 0.35 درصد افزایش یابد.

در عین حال، شاخص صنعت با 138واحد افزایش به 26 هزار و 189 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با 25 واحد افزایش همراه شد تا 38 هزار و 313 واحد را در پرونده کاری خود ثبت کند، شاخص بازار اول و دوم نیز به ترتیب به 25 هزار و 519 واحد و 46 هزار و 248 واحد رسید.

با توجه به خرید و فروش های امروز، ارزش بازار سهام در پایان معاملات به 142هزارمیلیارد تومان رسید.