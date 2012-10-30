27 میلیارد ریال از صندوق های صدقات کرج جمع آوری شد

سید رضا شوبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در شهرستان کرج تعداد هفت هزار و 795 صندوق بزرگ، سه هزار 674 صندوق متوسط و 14 هزار و 279 صندوق کوچک توسط کمیته امداد این شهرستان نصب شده است.

وی افزود : صندوق های صدقات در منازل، معابر، ادارت، موسسات، فرودگاهها و مراکز خرید و ... نصب شده هستند و مردم از طریق واریز صدقات به صندوق های صدقات کمک های خودر را به محرومین می رسانند.

وی افزایش صدقات جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و اظهار داشت: مبالغ جمع آوری شده از صندوق های صدقات برابر ضوابط این نهاد در راستای خدمات موردی، فرهنگی، مسکن، جهیزیه و درمان نیازمندان هزینه می شود.

شوبیری ضمن تقدیر از مردم خیر و نیکوکار شهرستان کرج در راستای مشاکت با این نهاد اظهار امیدواری کرد که مردم همیشه در صحنه این شهرستان به کمک کمیته امداد بشتابند و با کمک این نهاد به محرومین و نیازمندان یاری برسانند.

