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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

شوبیری در گفتگو با مهر:

27 میلیارد ریال از صندوق های صدقات کرج جمع آوری شد

27 میلیارد ریال از صندوق های صدقات کرج جمع آوری شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان کرج گفت: مردم خیر و نیکوکار شهرستان کرج در طول 6 ماهه اول سال جاری بیش از 27 میلیارد ریال صدقه در قالب صندوق های صدقات کمیته امداد پرداخت کردند.

سید رضا شوبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در شهرستان کرج تعداد هفت هزار و 795  صندوق بزرگ، سه هزار 674 صندوق متوسط و 14 هزار و 279 صندوق کوچک توسط کمیته امداد این شهرستان نصب شده است.

وی افزود : صندوق های صدقات در منازل، معابر، ادارت، موسسات، فرودگاهها و مراکز خرید و ... نصب شده هستند و مردم از طریق واریز صدقات به صندوق های صدقات کمک های خودر را به محرومین می رسانند.
 
وی افزایش صدقات جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و اظهار داشت: مبالغ جمع آوری شده از صندوق های صدقات برابر ضوابط این نهاد در راستای خدمات موردی، فرهنگی، مسکن، جهیزیه و درمان نیازمندان هزینه می شود.
 
شوبیری ضمن تقدیر از مردم خیر و نیکوکار شهرستان کرج در راستای مشاکت با این نهاد اظهار امیدواری کرد که مردم همیشه در صحنه این شهرستان به کمک کمیته امداد بشتابند و با کمک این نهاد به محرومین و نیازمندان یاری برسانند.
 
کد مطلب 1732379

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