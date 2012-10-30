ترکیه از تمام پیشنهادها برای حل بحران سوریه استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، احمد داود اوغلو امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با "خوزه آنریکی" همتای کاستاریکایی خود در آنکارا گفت : ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا حامل این پیام باشیم که نظام سوریه باید به خواست ملت خود تن دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: ترکیه تلاش بسیاری را برای متوقف کردن درگیری ها میان طرفهای سوری در جریان عید سعید قربان انجام داد، اما متاسفانه این درگیری ها در تعطیلات عید ادامه داشت.

داود اوغلو با نادیده گرفتن حمایتهای آشکار کشورش از گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه گفت : رایزنی های سیاسی با طرف روسی درباره بحران سوریه ادامه دارد و ما از تمام پیشنهادها در راستای حل بحران این کشور استقبال می کنیم.