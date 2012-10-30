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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

پرویزی مقدم تاکید کرد:

محدودیت منابع اعتباری مانعی در حفاظت از زمینهای ملی و دولتی البرز نیست

محدودیت منابع اعتباری مانعی در حفاظت از زمینهای ملی و دولتی البرز نیست

کرج – خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: محدودیت منابع مالی و اعتباری مانعی در مدیریت بهینه و حفاظت از ارضی ملی و دولتی نیست.

مصطفی پرویزی مقدم  در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحریم های تحمیلی علیه کشور اظهار داشت: گرچه این تحریمها اتفاق افتاده اما باید در کلیه امور، با دقت نظر و حساسیت خاص برنامه ریزی کرده و مدیریت مناسبی توسط مدیران ستادی و شهرستانی برای اجرای  پروژه ها صورت گیرد.

وی گفت : اساسی ترین گام در حفاظت از عرصه های ملی و دولتی استان، اصلاح و بازنگری سوابق و نقشه های اجرای مقررات، اخذ اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی و تثبیت حاکمیت دولت بوده که تا کنون نیز اقداماتی انجام شده است.

 پرویزی مقدم یادآور شد: در هفت ماهه اول سال جاری اسناد تک برگی به مساحت حدود 17 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اخذ شده که معادل 13 درصد تعهدات سازمان درسال جاری است.

وی تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه در هیئت های ماده واحده شهرستانهای تابعه، ایجاد مرز حائل در حد فاصل اراضی ملی و دولتی با اراضی مستثنیات مالکان، اراضی ملی و دولتی واگذارشده، اراضی ملی و دولتی رفع تصرفی و ... را از دیگر اقدامات پایه حفاظت مطلوب عرصه های منابع طبیعی استان البرز برشمرد.

پرویزی مقدم با بیان اینکه کمبود اعتبارات مانعی در برنامه ریزی مدیریت بهینه اراضی ملی و دولتی استان نیست، تصریح کرد: موضوع حفاظت که اولویت اصلی سازمان متبوعه است تحت هیچ شرایطی تعطیلی ندارد و کلیه پرسنل و همیاران طبیعت در این امر مشارکت داشته و با متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی و زمین خواران استان قاطعانه برخورد خواهند کرد.
کد مطلب 1732384

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