شهرستان قره ضیاءالدین وقف آستان قدس رضوی/فرماندار:صحت وقف نامه روشن شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ملک قاسمی وکیل و نماینده آستان قدس رضوی امروز سه شنبه برای بررسی وقف نامه ای که طی آن مدعی است یک سوم شهرستان قره ضیاءالدین از شهرهای شهرستان چایپاره از حدود 140 سال پیش وقف آستان قدس رضوی شده است وارد این شهرستان شده است.

وی در نشستی که با فرماندار، رئیس دادگستری وجمعی از مسئولان قره ضیاءالدین(چایپاره) حضور داشتند اعلام کرده است: واقف یک سوم از شهر قره‌ ضیاءالدین شخصی به نام تیمور پاشاخان است و حدود 140 سال گذشته این وقف ‌نامه را تنظیم و به امضای یکی از علمای مشهد مقدس رسانده و در سفر به حرم امام رضا (ع) وقف‌ نامه مذکور را به آستان قدس رضوی ارائه کرده است.

ملک قاسمی با تاکید بر اینکه سندیت این وقف برای آستان قدس رضوی احراز شده و آستان قدس رضوی خواستار عملی شدن این وقف‌ نامه است می افزاید: طبق این وقف‌ نامه دو دانگ از شش دانگ شهرستان قره ‌ضیاءالدین که حدود آن از غرب به روستای چومران، از شرق به روستای حسن بگلو، از جنوب به روستای مارقشه و از شمال به رودخانه آغ‌ چای منتهی می‌شود متعلق به آستان قدس رضوی است.

وقف نامه 90 سال پیش کشف و در دست پیگیری است

وی با بیان اینکه هم اکنون این ملک شامل روستای بادکی و محله بیگ جوان قره‌ ضیاءالدین و زمین‌های زراعی بین آنها را می‌شود می گوید: این وقف‌ نامه حدود 90 سال گذشته در بین اسناد آستان قدس رضوی کشف شده و از حدود 40 سال پیش اقداماتی برای عملی شدن آن انجام شده بود که به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی راکد ماند اما از چند سال گذشته اقدامات عملی برای اجرای آن در حال انجام است.

اما این سخنان در حالی مطرح شد که به شدت از سوی رئیس دادگستری و فرماندار این شهرستان تکذیب حتی مسئولان این شهرستان خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مراجمع ذی صلاح هستند.

فرماندار چایپاره نیز در این ارتباط می گوید: این موضوع باعث بروز مشکلات حقوقی و شرعی برای مردم و ادارات دولتی شده است که باید وضعیت و صحت این وقف‌نامه روشن شود.

جلیل غفاری معتقد است: این موضوع باید از طریق مراجع ذی صلاح مورد پیگیری قرار گرفته تا موجب بروز مشکل در این شهرستان نشود.

وقف نامه از نظر مردم منطقه معتبر نیست

رئیس دادگستری چایپاره نیز با بیان اینکه اعتبار این سند باید روشن شود معتقد است: هنوز وجود شخصی به نام تیمور پاشاخان در تاریخ این شهرستان به اثبات نرسیده است و وجود چنین وقف‌ نامه‌ای جای شک دارد.

علی اموردیان افزود: وجود وقف‌ نامه، مالکیت این شخص را به اثبات نمی‌رساند و باید آستان قدس رضوی ادله قانونی دیگر برای اثبات وجود این شخص و صحت وقف نامه ارائه کند.

اموردیان ادامه داد: طبق این سند که از حدود 180 سال گذشته موجود است حاکم وقت قره‌ ضیاءالدین شخصی به نام حاج محمودخان صدیق الدوله بود و سپس فرزندان این شخص حاکم منطقه بودند که پس از آنان نیز طایفه بیات ماکو حاکم شدند.

سند و مدرکی مبنی بر وجود شخصی به نام تیمورخان در این شهرستان درج نشده است

وی افزود: تاکنون در هیچ سند و مدرکی وجود شخصی به نام تیمورخان پاشا درج نشده است و این وقف ‌نامه از نظر مردم منطقه معتبر نیست.

در پایان این جلسه مقرر شد نماینده آستان قدس رضوی مستندات خود را در ارتباط با واقف و زندگینامه وی و اینکه این شخص از حاکمان منطقه بود ارائه دهد.

قره‌ضیاءالدین شهری در شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی است

وجه تسمیه قره ضیاء الدین

چایپاره : نام اولیه این منطقه، چورس بوده که بعدا به چایپاره تغییر نام یافته است در مورد وجه چایپاره دو نظر وجود دارد:عده‌ای بر آنند که نام اصلی بخش چایپاره همان «چهار»‌ « پاره» است ، و آن به این دلیل است که در قدیم این منطقه از چهارقسمت تشکیل یافته بود.

ولی عده‌ای نیز بر این عقیده هستند که همان چایپاره درست است و دلیل آن این که رودخانه ( آغچای ) با مسیر حرکت غرب به شرق ، این بخش را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. ( چای ، به معنای رودخانه و پاره به معنای تکه و قسمت است)

قره ضیاءالدین: این وجه از دو قسمت مجزا تشکیل یافته است ، یک قسمت آن « قره » که در اصل « قرا » بوده است و معنای لغوی « قرا ء » روستا ها است که کلمه قرا با گذشت زمان و به جهت سهولت تلفظ به قره تبدیل شده است و بخش دوم آن بوده است.

حال عده‌ای نیز بر این عقیده اند که همان « قره ضیاءالدین » صحیح است، قسمت های قره ضیاءالدین امروزی ترکیبی از روستا های « میرز ا کندی » « آوک » و « حاچا » است که در حال حاضر اراضی مربوطه به آوک به « آوک یرلری » و مزارع مربوط به حاچا به « حاچا یرلری » معروف هستند.