سرمایه گذاری 2 هزار میلیاردی مخابرات در فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صیدی امروز در مراسم بهره برداری از شبکه ملی سلامت به عنوان یکی از شبکه های اختصاصی شبکه ملی اطلاعات به افزایش پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساختهای مخابراتی اشاره کرد و اظهار داشت: اتصال 32 هزار نقطه بانکی به شبکه ملی اطلاعات و پروژه کارت هوشمند سوخت از جمله اقدامات مثبت در این زمینه به شمار می رود که با همکاری مخابرات برای توسعه زیرساختهای مخابراتی فیبرنوری محقق شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 10هزار مرکز روستایی به زیرساختهای ارتباطی مخابراتی مجهز شده اند، ادامه داد: اتصال نقاط درمانی روستایی به شبکه ملی سلامت می تواند از این طریق مهیا شود.

صیدی با تاکید بر نقش زیرساختهای مخابراتی در راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اختصاصی آن از جمله شبکه ملی سلامت و شبکه ملی آموزش تصریح کرد: مخابرات تاکنون در حوزه فناوری اطلاعات بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: برای برطرف کردن نیازهای شبکه ملی اطلاعات زیرساختهای فیبرنوری شبکه مخابراتی کشور و وجود 2 میلیون پورت پرسرعت اینترنت به کار گرفته خواهد شد.