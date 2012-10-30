فعالیت بزرگترین کارخانه نساجی تولید کننده نخ با الیاف کوتاه در سمنان

به گزارش خبر نگار مهر، امیررضا فیض ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان و مسئولان روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی این استان از کارخانه نساجی کویر ضمن تاکید بر اینکه این کارخانه بزرگترین تولید کننده نخ با الیاف کوتاه کشور است، افزود: در این واحد سالانه 12 هزار تن نخ تولید می شود.

وی با بیان اینکه این واحد هم اکنون در سه شیفت و با 650 نفر نیرو مشغول به کار است، اظهار داشت: برای ایجاد این واحد 550 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل کارخانه نساجی کویر سمنان گفت: در این واحد انواع نخ و الیاف مصنوعی تولید و در اختیار واحدهای ریسندگی در کشور قرار داده می شود.

وی با اشاره به این مطلب که 50 درصد نخ مورد نیاز این واحد وارداتی است، عنوان کرد: از 50 درصد بقیه بین 15 تا 17 درصد آن توسط این کارخانه تولید و تامین می شود.

فیض همچنین با بیان اینکه این واحد در زمینی به مساحت 5.7 هکتار ساخته شده است، اضافه کرد: در این واحد هم اکنون روزانه 40 تن نخ با کیفیت و استاندارد روز تولید می شود و 580 نفر از نیروهای شاغل این واحد بانوان تحصیل کرده هستند.

مدیر عامل کارخانه نساجی کویر سمنان با بیان اینکه ایجاد واحدهای چاپ و تکمیل از برنامه های توسعه ای این واحد است، اظهار داشت: تولید 9 میلیون مترمربع پارچه از جمله برنامه های این واحد در طرح توسعه است که این طرح در حال بررسی و اقدام است.

وی همچنین اضافه کرد: ایجاد این مرحله نیاز به 40 میلیون یورو سرمایه گذاری دارد.

فیض در خاتمه یاد آور شد: 90 درصد از پنبه مورد نیاز این واحد از خارج وارد و استفاده می شود.

گفتنی است: در این بازدید مسئولان روابط عمومی از سالن ها و خطوط تولید، آزمایشگاه های پنبه و ریسندگی دیدن و از نزدیک با پیشرفت ها و نحوه تولید در این واحد بزرگ آشنا شدند و مسئولان این واحد نیز در جریان بازدید گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این کارخانه به علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان و همراهان ارائه کردند.

این بازدید با هماهنگی اداره کل گمرک استان سمنان و روابط عمومی استانداری سمنان در اجرای مصوبه شورای هماهنگی اطلاع رسانی استان سمنان انجام شد.