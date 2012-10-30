  1. استانها
  2. سمنان
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

فیض مطرح کرد:

فعالیت بزرگترین کارخانه نساجی تولید کننده نخ با الیاف کوتاه در سمنان

فعالیت بزرگترین کارخانه نساجی تولید کننده نخ با الیاف کوتاه در سمنان

سمنان-خبر گزاری مهر: مدیر عامل کارخانه نساجی کویر سمنان مطرح کرد: این واحد بزرگترین کارخانه نساجی تولید کننده نخ با الیاف کوتاه کشور است.

به گزارش خبر نگار مهر، امیررضا فیض ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان و مسئولان روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی این استان از کارخانه نساجی کویر ضمن تاکید بر اینکه این کارخانه بزرگترین تولید کننده نخ با الیاف کوتاه کشور است، افزود: در این واحد سالانه 12 هزار تن نخ تولید می شود.

 وی با بیان اینکه این واحد هم اکنون در سه شیفت و با 650 نفر نیرو مشغول به کار است، اظهار داشت: برای ایجاد این واحد 550 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل کارخانه نساجی کویر سمنان گفت: در این واحد انواع نخ و الیاف مصنوعی تولید و در اختیار واحدهای ریسندگی در کشور قرار داده می شود.

وی با اشاره به این مطلب که 50 درصد نخ مورد نیاز این واحد وارداتی است، عنوان کرد: از 50 درصد بقیه بین 15 تا 17 درصد آن توسط این کارخانه تولید و تامین می شود.

فیض همچنین با بیان اینکه این واحد در زمینی به مساحت 5.7 هکتار ساخته شده است، اضافه کرد: در این واحد هم اکنون روزانه 40 تن نخ با کیفیت و استاندارد روز تولید می شود و 580 نفر از نیروهای شاغل این واحد بانوان تحصیل کرده هستند.

مدیر عامل کارخانه نساجی کویر سمنان با بیان اینکه ایجاد واحدهای چاپ و تکمیل از برنامه های توسعه ای این واحد است، اظهار داشت: تولید 9 میلیون مترمربع پارچه از جمله برنامه های این واحد در طرح توسعه است که این طرح در حال بررسی و اقدام است.

وی همچنین اضافه کرد: ایجاد این مرحله نیاز به 40 میلیون یورو سرمایه گذاری دارد.

فیض در خاتمه یاد آور شد: 90 درصد از پنبه مورد نیاز این واحد از خارج وارد و استفاده می شود.

گفتنی است: در این بازدید مسئولان روابط عمومی از سالن ها و خطوط تولید، آزمایشگاه های پنبه و ریسندگی دیدن و از نزدیک با پیشرفت ها و نحوه تولید در این واحد بزرگ آشنا شدند و مسئولان این واحد نیز در جریان بازدید گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این کارخانه به علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان و همراهان ارائه کردند.

این بازدید با هماهنگی اداره کل گمرک استان سمنان و روابط عمومی استانداری سمنان در اجرای مصوبه شورای هماهنگی اطلاع رسانی استان سمنان انجام شد.

کد مطلب 1732392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها